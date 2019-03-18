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無視外界批評1300萬豪奢趴　梅根傳再砸重金「白金漢宮」辦產前派對　

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實習記者陳妙津／綜合報導

英國薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根2月中在紐約舉辦奢華產前趴後，據傳她不顧外界痛批，準備在英國再辦一場，地點可能選擇若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），或是移往倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）舉行，預計邀請5-6位賓客，包括母親多莉雅和「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）等人。而IG上一個皇室粉絲專頁則聲稱拍到紐約產前趴的點心內容，並依據顏色判斷梅根這胎生的可能是女兒。

▲▼英國薩塞克斯公爵哈利王子的妻子梅根（Meghan），前往紐約舉行產前派對。（圖／路透）

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子的妻子梅根（Meghan），前往紐約舉行產前派對，引發抨擊。（圖／路透）

據英國《每日郵報》報導，梅根在2月中旬於紐約上東區馬克酒店豪華頂樓套房舉辦5天產前趴，這也是美國最昂貴的房間之一，一晚要價15萬美元（約462萬元新台幣）。該派對邀請了美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）、好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）的人權律師妻子阿瑪爾（Amal Clooney）等20位名人齊聚，梅根更是搭乘私人奢華飛機往返紐約。外媒粗估整趟花費高達33萬英鎊（約1320萬新台幣），也引起猛烈抨擊。

▲▼ 梅根 。（圖／IG）

▲▼ 梅根 。（圖／IG）

黛安娜王妃的前管家伯瑞爾（Paul Burrell）更曾表示，梅根的紐約產前趴太過豪奢，可能會惹怒一向低調的威廉王子，「我們不是名人，要成為王室成員是非常不同的」，並警告梅根應該改變行事風格，因為所有舉動都會被媒體以放大鏡檢視，這對皇室的形象不利。

不過這似乎並未讓梅根改變，據消息人士指出，梅根現正打算要在英國再舉辦一次產前派對，雖然規模較小，但計畫將選在若閣摩爾小別墅的自宅舉辦，由於小別墅正進行整修，也可能移往白金漢宮舉行。

此外，IG上一個皇室粉絲專頁harry_meghan_updates則聲稱拍到紐約趴的點心內容，包含由法國甜點店Laduree以馬卡龍製作的4座尖塔，總價460美元，還有糖霜餅乾及杯子蛋糕等，引人注意的是，這些點心顏色均為淡粉、淡綠等清新色調，也讓外界猜測梅根這胎生的是女孩。

▼梅根王妃。（圖／CFP）

▲梅根王妃。（圖／CFP）

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關鍵字：英國,皇室,梅根,產前派對,懷孕

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