　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

巨石陣是英國最早派對中心？　遺跡挖出來自各地的豬骨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 巨石陣是英國人最早的派對聚集地？（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國巨石陣（Stonehenge）的建造方式與用途至今仍是未解之謎，這些年來，考古學家也持續透過周邊所發現的器物，試圖揭開這個遺址的神秘面紗。最近就有一項新的研究透露，巨石陣很可能是英國最早的「派對中心」，是英國史前時代人們專門用來聚會的場所。

根據BBC報導，過去在都靈頓之牆（Durrington Walls）、Marden 、Mount Pleasant以及West Kennet Palisade Enclosures 等4個新石器時代晚期的遺址中，都陸續發現了大量豬骨，因此這項研究特別分析這些豬骨當中的化學物質，以確定牠們成長的地理位置。

結果卻發現，這些遺跡都分別有著來自蘇格蘭，英格蘭東北部和威爾士西部的豬隻。對此，來自卡迪夫大學（University of Cardiff）的首席研究員理查德博士（Richard Madgwick） 解釋，這項研究證明了史前人類擁有複雜的社會化程度與大規模的集體運動，「巨石陣很可能是過去專門提供宴會的場地，來自蘇格蘭、英格蘭東北部和威爾士西部等地的人們，為了參加聚會，紛紛長途跋涉來到巨石陣，並帶上他們特別飼養的家畜與自己家園的食物，與其他地區的人一起分享，這樣的聚會可以被視為是英國最早的聯合文化活動。」

▲ 專家分析，在英國史前時期，各地的人們帶上自己家鄉的豬隻，前來巨石陣聚會。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

理查德博士補充，「這些聚會很可能有規定參加者必須帶著自己家鄉的食物同行，除此之外，由於豬不像牛羊或其他動物一樣適合遠距離的移動，要將牠們從家鄉運輸幾十、幾百公里來到巨石陣，顯然必須投入巨大的努力，因此可見，當時人們對於這樣的聚會應該相當重視。」

關於這項研究的成果已經發表在《Scientific Advances》雜誌上，讓人們對於英國南部的新石器時代文化有了更深一層的認知。

ET快訊
網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！
桃機現場還原！妻3度掙脫仍被丟下　夫站扶手停2秒「深水炸彈」
不敷成本！憂鬱症用藥「百憂解」退出台灣　4月起停止供貨
韓國瑜「單挑」賴清德？　吳敦義：8月全代會確定人選

關鍵字：巨石陣,宴會,豬骨,社會化,遺跡,史前時代,英國,Ｘ檔案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

土東之旅系列八　比金字塔更神秘 土耳其「人頭山」

亞伯丁巨石陣1個月被推翻　農場前主人尷尬答：90年代蓋的

9分鐘順產「6胞胎」！戰勝「47億分之一」機率　美國媽媽真的超會生

伴遊男郎環遊歐洲月薪16萬起跳　300名女客上門…揭密最怪要求

冰飲「流汗」弄得到處濕濕的！日本推「常溫」販賣機超夯

甘比諾老大「阻姪女和他約會」！慘遭24歲男「亂槍掃射」...身中6槍亡

紐西蘭恐攻影片網全下架　土耳其總統竟還在選舉活動狂播

炮炸IS最後據點「巴古斯村」　「自首」赫見中國來的聖戰士

巨石陣是英國最早派對中心？　遺跡挖出來自各地的豬骨

妻子衝回清真寺救人中彈身亡　死者丈夫原諒槍手：我愛他

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

9分鐘順產「6胞胎」！戰勝「47億分之一」機率　美國媽媽真的超會生

伴遊男郎環遊歐洲月薪16萬起跳　300名女客上門…揭密最怪要求

冰飲「流汗」弄得到處濕濕的！日本推「常溫」販賣機超夯

甘比諾老大「阻姪女和他約會」！慘遭24歲男「亂槍掃射」...身中6槍亡

紐西蘭恐攻影片網全下架　土耳其總統竟還在選舉活動狂播

炮炸IS最後據點「巴古斯村」　「自首」赫見中國來的聖戰士

巨石陣是英國最早派對中心？　遺跡挖出來自各地的豬骨

妻子衝回清真寺救人中彈身亡　死者丈夫原諒槍手：我愛他

男童以為是電玩直奔向槍手　紐國槍擊最小罹難者僅3歲　

受害者披肩上找到精液！　DNA鑑定「開膛手傑克」竟是23歲波蘭裔理髮師

Gogoro 2 Rumbler折價衝一波　遠傳購車最低只要31,700元

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

繁星推薦134系無人錄取！4校缺額破百　文化大學229個最多

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟調查

賴清德下戰帖戰「韓流」　李佳芬：你要我明講嗎？

史上最嚴打房「317新政」建功　北京房價下修13.5％

女生更常便秘！嗯不出來「5原因」曝...你也愛吃甜點？

粉紅野餐23日登場！花季限定野餐墊首亮相　100個免費送

日職／王柏融7局退場3打數1安打　火腿6比2領先運動家

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

女騎士被斷頭　卡2大車中間慘死..

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙..

激戰女優連拍7天　台男身分曝光

勇父拿信用卡機抗槍手　拯救全寺

19歲女遭「熟人」性侵拍片　至..

印尼龍目島5.4地震　山崩2人..

酒店玩重量騎乘　完事後他看淡一..

女老師逼迫發生關係　男同學輕生

車子起火！她被迫選先救女兒或兒..

女冒爛痘還腎發炎　竟是黴菌中毒

DNA鑑定結果　開膛手傑克是理..

空難現場滿地屍塊　救援隊挖到5..

富商砸15萬建1m高速公路　背..

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

更多熱門

相關新聞

山羊逃家　離奇現身40KM外等火車

「就差一點點！！！」這隻山羊被逮到時，心中的俳句一定是這樣的，可惜千算萬算都沒算到追兵會追到火車站，在上車的前一秒被逮到時，心中充滿萬分悔恨，因為自由就只差那麼一點點了。

北愛爾蘭血腥星期日　英退伍傘兵起訴

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

63歲阿桑當「色情電話」接線生　月入帳8萬

14日表決延期脫歐　英議會要正視後果

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小孩照書養　1歲半童不會走路

伊能靜罕見讓哈利露臉：長大了

研究：情侶越幼稚，感情就越好

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面