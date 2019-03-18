巨石陣是英國最早派對中心？　遺跡挖出來自各地的豬骨

▲ 巨石陣是英國人最早的派對聚集地？（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國巨石陣（Stonehenge）的建造方式與用途至今仍是未解之謎，這些年來，考古學家也持續透過周邊所發現的器物，試圖揭開這個遺址的神秘面紗。最近就有一項新的研究透露，巨石陣很可能是英國最早的「派對中心」，是英國史前時代人們專門用來聚會的場所。

根據BBC報導，過去在都靈頓之牆（Durrington Walls）、Marden 、Mount Pleasant以及West Kennet Palisade Enclosures 等4個新石器時代晚期的遺址中，都陸續發現了大量豬骨，因此這項研究特別分析這些豬骨當中的化學物質，以確定牠們成長的地理位置。

結果卻發現，這些遺跡都分別有著來自蘇格蘭，英格蘭東北部和威爾士西部的豬隻。對此，來自卡迪夫大學（University of Cardiff）的首席研究員理查德博士（Richard Madgwick） 解釋，這項研究證明了史前人類擁有複雜的社會化程度與大規模的集體運動，「巨石陣很可能是過去專門提供宴會的場地，來自蘇格蘭、英格蘭東北部和威爾士西部等地的人們，為了參加聚會，紛紛長途跋涉來到巨石陣，並帶上他們特別飼養的家畜與自己家園的食物，與其他地區的人一起分享，這樣的聚會可以被視為是英國最早的聯合文化活動。」

▲ 專家分析，在英國史前時期，各地的人們帶上自己家鄉的豬隻，前來巨石陣聚會。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

理查德博士補充，「這些聚會很可能有規定參加者必須帶著自己家鄉的食物同行，除此之外，由於豬不像牛羊或其他動物一樣適合遠距離的移動，要將牠們從家鄉運輸幾十、幾百公里來到巨石陣，顯然必須投入巨大的努力，因此可見，當時人們對於這樣的聚會應該相當重視。」

關於這項研究的成果已經發表在《Scientific Advances》雜誌上，讓人們對於英國南部的新石器時代文化有了更深一層的認知。