禍不單行！臉書全球大當機又遭刑事調查…聲譽跌落谷底

▲臉書執行長馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

臉書（Facebook）這兩日簡直禍不單行，首先是包含Instagram在內的社群網站，崩潰當機超過10個小時才「漸進式恢復」，外媒更形容這次是歷年來最嚴重的一次災情。豈料又爆出美國檢方以不當分享個資為由，向臉書展開刑事調查。

臉書與旗下社群網站14日全球大當機，許多網友出現無法登入、無法發文、看不到社團、無法更新動態牆、無法加好友、不跳通知等各種狀況。臉書官方表示，當機與外界推測的「阻斷服務攻擊」（DDoS attack，即惡意癱瘓攻擊）沒有任何關係，但目前仍在調查真正原因。

▲臉書旗下社群平台全球當機10小時。（圖／達志影像／美聯社）



《紐約時報》指出，臉書涉嫌在用戶不知情或未同意的狀況下，向數十間的科技公司提供用戶數據，而美國檢方對其展開刑事調查。不具名消息來源向記者透露，紐約大陪審團已傳喚2間參與臉書合作夥伴關係的手機製造商，要求他們提出相關紀錄。

除此之外，還有至少150間公司與臉書有這類的夥伴關係，科技大廠亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與索尼（Sony）也都名列其中。臉書對此表示，已經在近兩年解除了多數的夥伴關係。

先前臉書就因為讓英國數據分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica）收集臉書上8700萬筆個資，干預2016年美國總統大選與英國脫歐公投的結果，而遭到聯邦貿易委員會（FTC）審查，目前已在進行和解談判，和解金額可能高達數十億美元。接連醜聞讓臉書聲譽跌落谷底。