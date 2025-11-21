照片、影片終於能丟原檔了！iPhone、Android互傳功能正式上線

▲蘋果裝置 AirDrop 功能。（圖／記者吳立言攝）



記者吳立言／綜合報導

Google 今（21日）宣布正式開放跨平台檔案傳輸能力，讓 iPhone、iPad、Mac 與 Pixel 10 系列裝置 能透過 AirDrop 與 Quick Share 互相傳送檔案，這也是 iOS 與 Android 之間首次具備原生級點對點檔案分享支援。

這項功能目前支援的裝置包含：

• 蘋果： iPhone、iPad、Mac

• Google： Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Fold

操作方式：iPhone 使用者需開啟「所有人 10 分鐘」 要接收 Pixel 10 的檔案，iPhone 端必須將 AirDrop 能見度切換成 「所有人 10 分鐘」。啟用後，Android 端傳送過來的檔案會顯示與 AirDrop 相同的通知樣式，使用者只需點擊即可接受。

Pixel 10 端要接收來自 iPhone 的檔案，也必須打開 Quick Share 的「所有人 10 分鐘」模式 或進入 Quick Share 介面的「接收模式」。接收到的資料統一儲存於 Pixel 的「Files」應用程式中。 Google 表示，AirDrop 與 Quick Share 的互通是以多層防護為基礎設計，包含：

• 加密的直接共享通道

• Android 與 iOS 的系統級安全防護 •

接收前必須經過使用者確認裝置之間採「點對點傳輸」，不經過任何伺服器。在傳送過程中，雙方的裝置名稱會顯示在畫面上以供使用者確認對象無誤。

目前僅支援「所有人 10 分鐘」，未來盼加入「僅聯絡人」 目前跨平台互傳仍限制於「所有人 10 分鐘」模式。Google 表示希望未來能與 Apple 合作，讓「僅聯絡人」模式也能適用於跨平台傳輸。 此功能今日起已正式上線。