　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

照片、影片終於能丟原檔了！iPhone、Android互傳功能正式上線

▲▼蘋果 AirDrop 功能。（圖／記者吳立言攝）

▲蘋果裝置 AirDrop 功能。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（21日）宣布正式開放跨平台檔案傳輸能力，讓 iPhone、iPad、Mac 與 Pixel 10 系列裝置 能透過 AirDrop 與 Quick Share 互相傳送檔案，這也是 iOS 與 Android 之間首次具備原生級點對點檔案分享支援。

這項功能目前支援的裝置包含：

• 蘋果： iPhone、iPad、Mac

• Google： Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Fold

操作方式：iPhone 使用者需開啟「所有人 10 分鐘」 要接收 Pixel 10 的檔案，iPhone 端必須將 AirDrop 能見度切換成 「所有人 10 分鐘」。啟用後，Android 端傳送過來的檔案會顯示與 AirDrop 相同的通知樣式，使用者只需點擊即可接受。

Pixel 10 端要接收來自 iPhone 的檔案，也必須打開 Quick Share 的「所有人 10 分鐘」模式 或進入 Quick Share 介面的「接收模式」。接收到的資料統一儲存於 Pixel 的「Files」應用程式中。  Google 表示，AirDrop 與 Quick Share 的互通是以多層防護為基礎設計，包含：

• 加密的直接共享通道

• Android 與 iOS 的系統級安全防護 •

接收前必須經過使用者確認裝置之間採「點對點傳輸」，不經過任何伺服器。在傳送過程中，雙方的裝置名稱會顯示在畫面上以供使用者確認對象無誤。

目前僅支援「所有人 10 分鐘」，未來盼加入「僅聯絡人」 目前跨平台互傳仍限制於「所有人 10 分鐘」模式。Google 表示希望未來能與 Apple 合作，讓「僅聯絡人」模式也能適用於跨平台傳輸。 此功能今日起已正式上線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／記憶體股全倒！　2檔摜跌停
快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方怒告2罪
新竹縣某國中女老師墜樓亡　校方發聲明
打臉賓賓哥！校方：6天前強調不能直播　感謝狀被拿走已報警
BMW逆向高速轟炸超商！　路人被撞飛畫面曝
快訊／台股大屠殺！　台積電重挫
川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

照片、影片終於能丟原檔了！iPhone、Android互傳功能正式上線

WhatsApp爆重大漏洞　35億帳號個資外洩！Meta出招回應

直擊／Google士林辦公室啟用　全球第二大「AI基礎建設研發中心」

用科技守護生命！打造全台首個「空中醫療血路」　無人機開啟救援新時代

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

照片、影片終於能丟原檔了！iPhone、Android互傳功能正式上線

WhatsApp爆重大漏洞　35億帳號個資外洩！Meta出招回應

直擊／Google士林辦公室啟用　全球第二大「AI基礎建設研發中心」

用科技守護生命！打造全台首個「空中醫療血路」　無人機開啟救援新時代

國光客運三度欠薪「薪水只發一半」　業者致歉：今天補足差額

國3彰化段深夜驚魂！2車追撞小貨車頭變形　零件噴滿地畫面曝

台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方告竊盜、妨害名譽

湖人開除巴斯兄弟！重組球探部門　總管佩林卡也被點名該走

快訊／新竹縣某國中驚傳校園墜樓　女老師曾投訴霸凌送醫不治

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

好市多黑五11/24開跑！優惠品達500種　家電、冬衣、牛排都入列　

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

3C家電熱門新聞

WhatsApp重大漏洞　35億個資外洩

iPhone版LINE傳災情官方急修

直擊／Google士林辦公室啟用

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

即／Cloudflare找到故障！全球網站還在當機

蘋果AirTag 2傳年底登場

Apple Watch「錶殼全3D列印」

限時免費／8 月 5 日精選 App

日廠愛　台遊戲商獲百萬美金簽約

即／新HTC ONE四大電信方案出爐

即／A7、指紋辨識！愛瘋 5S 亮相

華碩白色限定版顯示器現身展場

《星海2》最新資料片明年上市

遠傳省很大 獨家紅米機0元帶回家

更多熱門

相關新聞

iPhone大變革　傳發表會改成1年2次

iPhone大變革　傳發表會改成1年2次

《彭博社》記者古爾曼（Mark Gurman）在科技專欄Power On指出，蘋果將告別延續13年的年度秋季發表會模式，改採「一年兩次」分批推出新機，2026年起Pro系列與入門款發表時間將會「錯開」大約半年，不僅徹底改變iPhone發表策略，每年也能夠推出5至6款新產品。

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

「蘋果賣一塊布」竟要7790元！　PTT狂吐槽

「蘋果賣一塊布」竟要7790元！　PTT狂吐槽

三宅一生聯名Apple「手機包」

三宅一生聯名Apple「手機包」

女網紅買iPhone 17 Pro　開箱瞬間傻眼

女網紅買iPhone 17 Pro　開箱瞬間傻眼

關鍵字：

跨平台檔案傳輸AirDropQuickSharePixel10iPhone

讀者迴響

熱門新聞

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

即／被爆離婚　孫正華發聲明

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面