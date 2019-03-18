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華聞快遞／滬指大漲2.47%逼近3100點　茅台股價創歷史新高

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▲▼股票,股市,股民,股市上漲,牛市。（圖／中新社）

▲滬指大漲2.47%逼近3100點。（圖／中新社）

《上海》滬指大漲2.47%逼近3100點　茅台股價創歷史新高

A股三大股指18日集體大幅上漲，滬指逼近3100點。截至收盤，滬指收報3096.42點，漲幅2.47%；深成指收報9843.43點，漲幅3.07%；創業板指收報1707.06點，漲幅2.67%。貴州茅台也漲超4%，股價最高探至814.53元（人民幣，下同）創歷史新高。（中新社）

《北京》蘇寧入駐「北京城市副中心」智慧零售布局再迎重磅升級

日前宣布收購萬達百貨的蘇寧又有大動作，蘇寧控股集團近日與北京市通州區政府簽署戰略合作協議，未來雙方將在零售、物流、科技、投資等多個領域展開深入合作。智慧零售布局再升級。（中新社）

《浙江》浙江發布知識產權生態優化行動實施方案

浙江省市場監督管理局日前正式啟動知識產權（智慧財產權）生態優化行動，發布《2019年浙江省知識產權生態優化行動實施方案》，要通過實施知識產權生態優化行動，激勵創新、推進高質量對外開放的企業，並優化營商環境、提升區域核心競爭力。（新華社）

《湖南》湖南施行職業年金基金管理辦法　建立7個年金初始計劃

《湖南省職業年金基金管理實施辦法》已正式印發，湖南將對職業年金基金實行專業化運營和投資管理，自2019年3月15日起施行，有效期5年；建立7個職業年金初始計劃，合約期限3年，每個職業年金計劃設置1個受託人、1個託管人和不少於3個投資管理人。（新華社）

▲▼海南省三亞市。（圖／CFP）

▲中國旅遊集團在海口投資約110億元。（圖／CFP）

《海南》中國旅遊集團投資約110億元在海口建國際免稅城

由中國旅遊集團投資約110億元建設的海口國際免稅城項目18日開工。海口國際免稅城項目是當日海南自由貿易試驗區建設項目(第三批)集中開工的131個項目之一，該項目是大型國際免稅綜合體建築群，建設內容涵蓋免稅商業、有稅商業、辦公、飯店、人才公寓等，項目建設期限為2019年3月至2023年12月。（中新社）

《浙江》浙江運用「互聯網+」年內推進1000所學校結對幫扶

浙江省教育廳18日指出，浙江將依託互聯網信息技術創新中小學校結對幫扶機制，擴大優質教育資源輻射面，2019年推進1000所以上城鄉義務教育學校實現結對幫扶。（新華社）

《北京》小微企業融資成本今年將再降1%　年內第二次降準可期

大陸國務院總理李克強15日指出，2019年要多策並舉、多管齊下，讓小微企業融資成本在2018年的基礎上再降低1個百分點。中國民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文表示，雖然當前中國存款準備金率已較前期有顯著下降，但未來仍有繼續下調的空間，預計年內還會有2次或3次降準。（中國經濟網）

《廣東》南方電網：五年在珠三角電網投資將超1700億元

《南方電網公司關於服務粵港澳大灣區發展的重點舉措》18日在京發布，26條重點舉措緊緊圍繞粵港澳大灣區發展，提出2018年至2022年，南方電網公司在珠三角地區電網投資將超過1700億元，到2022年基本建成安全、可靠、綠色、高效的智能電網。（新華社）

▼南方電網將在五年內於珠三角電網投資超1700億元。（圖／CFP）

▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

ET快訊
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