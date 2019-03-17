64歲女模退休尋夢！紅到澳洲「穿旗袍秀水蛇腰」...網：氣質超好

大陸中心／綜合報導

許多人對大陸大媽的印象都是「愛跳廣場舞」、「大嗓門」等，64歲的王月華在重慶江北開起培訓班，對平均年齡60歲的退休女性進行形體訓練，來改變外人眼中的大媽形象。就在今年元旦，王月華帶領一團大龄模特隊，到澳洲參加「東方歌舞團新春華人華僑聯歡晚會」，成為首批受邀參加的大陸表演團。

▲ 奶奶模特團在晚會上表演、在街頭上一字排開秀旗袍。（圖／翻攝自微博）

據《重慶廣電》報導，針對退休女性進行模特培訓、形體訓練，是王月華目前的主要工作。面對300多名平均年齡60歲的學員，她每週至少工作6天，一天站8個小時是常態。

王月華在教課時，都將學員稱為「姑娘們」。她透露，自己經常會忘記學員的年齡，「你到我這個班上來，沒有年齡的區別，沒有身高的區別，重要的是你自己走進了人生的另一個舞台。」

▲王月華在給學員上課。

王月華從小就愛跳舞，15歲學芭蕾，20歲自學縫紉，33歲時參加重慶國防系統的模特比賽，在180多人中拿到了第一名。由於時代所限，她沒有走上專業道路，但把模特夢一直藏在心裡。直到2009年，她關掉自己的兩家餐廳，正式退休，隨後四處尋找適合自己的藝術團，想要走上舞台，釋放多年的夢想。

▲學員們走圈圈練習儀態 。（圖／翻攝自秒拍）

王月華表示，「我年輕時候讀書就喜歡跳舞，也考過縣民工團，但在那個年代，政審（編按：政治審查）不過關，所以我的夢破滅了，當我真正退休以後，就覺得應該把跳舞撿起來。」因此，她選擇和女兒一起創業，成立牧青藝術總團，專職藝術培訓。

這樣的培訓班不僅改變了其他退休女性，也改變王月華自己。女兒毛媛媛透露，母親在沒有成為模特導師的時候，其實身體狀況非常不好，自從當了導師，「她也沒說她心臟痛，然後她膝蓋也不痛了。」

▲學員們在練習模特步。（圖／翻攝自梨視頻）

「怎麼去做一個優雅的女人，怎麼去更正在外人眼中的中國大媽形象，讓大家真的看到中國大媽的風采」，王月華表示，「不要給子女太多的要求和壓力，我們自己能健康的生活，能有自己的愛好和追求，那是最棒的。」

「優雅是一種生活態度」，王月華說，「我們這個年齡不能追求18歲、20歲的美，但是20歲的人也沒有我們這個年齡的美，她們的美是青春，但我們經過了很多年的歷練，沉澱下來的美是發自內心的。」

對此，網友大讚稱，「真優雅的老去」、「很漂亮欸」、「這氣質真的挺好的」、「看不出是60歲的，心態很重要」。

▼ 大齡模特團在雪梨歌劇院前合影。（圖／翻攝自秒拍）

