亂用語助詞、台語也要會...　外國人來台學中文5大困擾

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來台灣學中文的外國人越來越多，在生活上難免會遇到許多困擾，法國網友「酷的夢- Ku's dream」就列出關於「外國人在台灣學中文的5個困擾」，其中包括拼音、語助詞的使用及中台夾雜等問題，常常讓外國人搞得「霧煞煞」。

網友「酷的夢- Ku's dream」提到，想來台灣學中文大多是因為想學繁體字、喜歡台灣腔、環境及友善等原因，不過在過程中還是會遇到許多困擾。第一點是「台灣人不會拼音」，從小就學習注音符號的我們，幾乎不會用「羅馬拼音」打字，但是來台學中文的外國人中，大多是用拼音學習，因此在打字、作報告時，與台灣人難免會遇到溝通的問題。

第二點就是台灣口音與大陸口音相比，捲舌的發音較不會那麼明顯，因此外國人在「ㄙ」和「ㄕ」、「ㄓ」和「ㄗ」等發音上容易混淆。第三個困擾就是台灣人語助詞的使用，例如「捏」、「囉」、「啦」、「吧」等口語化的語助詞常常讓外國人搞混，造成整個句子唸起來怪怪的。

第四個困擾為「台灣人不要跟你講中文」，我們常常在路上遇到外國人，都會有想對他們說英文的衝動，殊不知其實有很多外國人都會講中文，同時也是想練習中文的，因此如果這時候瘋狂地對他們說英文的話，可能會造成他們的困擾，氣氛也會蠻尷尬的。

最後一個困擾是，「在台灣講中文還不夠」，還是要學一些台語。在台灣與人溝通時，難免會夾雜一些台語，例如，「母湯啊」、「就拍喬欸（時間很難喬）」等用語，若沒學點台語的話，可能會聽不懂台灣人在講什麼。