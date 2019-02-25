「有人頭被砍掉了！」　2男吸毒出現幻覺...亂報警露餡

▲兩毒蟲吸毒吸到幻覺報警反被逮。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣李及鐘姓民眾，兩人「相揪」吸毒，沒想到竟吸出幻覺，打電話報警稱在傳廣路某巷內遭多名黑衣人追殺，警方到場後，2人更異口同聲說有人的頭遭砍掉落在附近，警方見兩人指證歷歷，不敢大意趨前查看，發現2男子所稱之人頭竟是路旁石頭，此時員警嗅到濃濃毒品味，研判應為吸食毒品後產生幻覺，隨即在鍾姓男子右側褲口袋起獲6包咖啡包，全案警方依違反毒品危害防制條例案函請台東地方檢察署偵辦。

23日凌晨3點多，台東警察分局馬蘭派出所接獲民眾報案稱其在傳廣路某巷內遭多名黑衣人追殺，值班員警獲報，立即通知巡邏警員李仲永、蘇琮荃、蔡宗瑋、曾韋閔、楊釗驊等人到場。

員警到場後，只見除2名男子在場，整條巷內鴉雀無聲，期間兩人異口同聲說有人的頭遭砍掉落在附近，員警見兩人言行舉止怪異，但又指證歷歷，不敢大意。趨前查看發現2男子所稱之人頭竟是路旁石頭，驚覺不對勁。

時員警嗅到濃濃毒品味，且2男子神情呆滯、對話語無倫次，研判應為吸食毒品後產生幻覺，隨即在鍾姓男子右側褲口袋起獲6包咖啡包，全案警方依違反毒品危害防制條例案函請台東地方檢察署偵辦。

警方調查，李、鐘2嫌於1個月前認識並成為好友，其中李嫌因毒品案遭警方查獲多次竟不知悔改，在得知鐘嫌也有吸食毒品嗜好，23竟邀鐘嫌至住處共同吸毒，殊不知吸食過量竟產成幻覺竟而報案，2人於清醒後對於荒唐行徑十分後悔。

▲兩毒蟲吸毒吸到幻覺報警反被逮。（圖／記者楊均典翻攝）