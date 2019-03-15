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社會 社會焦點 保障人權

19歲工人摔5樓慘死「被拖到馬路」！領班怕停工　竟捏造假車禍

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記者柯沛辰／綜合報導

屏東縣內埔警方14日接獲民眾報案，指19歲郭姓男子在一處工地前發生車禍，送醫後不治。但警方調閱監視器後，發現這是一場「假車禍」，而且背後隱藏著一起工安意外。

原來，郭男是發生意外從5樓墜落身亡，但工頭擔心會被迫停工，不僅清洗現場血跡，還夥同其他人製造假車禍現場，企圖誤導警方。

▲▼19歲工人5樓摔死「被拖到馬路」！領班怕停工　竟捏造假車禍。（圖／東森新聞）

▲19歲郭男到院前已無呼吸心跳，急救後仍傷重不治。（圖／東森新聞，下同）

根據警方調查，當時工地沒有任何防墜措施，郭男14日上午不慎從5樓墜落至2樓露台，被業者開車送往醫院，但因多處外傷及骨盆顱內出血，最終宣告不治。

事後，40歲黃姓工頭擔心工安意外會導致停工延宕，竟找來其他工人幫忙，製造假車禍現場。

▲▼19歲工人5樓摔死「被拖到馬路」！領班怕停工　竟捏造假車禍。（圖／東森新聞）

警方調閱監視器，發現另一名工人牽著郭男機車空催油門，讓車向前滑行倒地，疑似故意製造車禍現場。另外，工地二樓露台上不僅有清洗過的血跡，且經比對和業者開車載郭男就醫沾到的血跡相符，當場戳破假車禍謊言。

警方研判，黃姓工頭涉嫌以車禍事故假象誤導辦案，全案以工安意外、使公務人員登載不實罪偵辦，包含業者、工頭、工人等共移送5人。

屏東縣府勞工處表示，接獲警方通報後已要求業者停工，而勞動部南區職安中心15日上午也前往事發現場勞檢，後續將配合釐清事故原因，追究相關責任歸屬。

▲郭男年紀輕輕墜樓身亡，勞動部要追究相關工安責任。

▲▼19歲工人5樓摔死「被拖到馬路」！領班怕停工　竟捏造假車禍。（圖／東森新聞）

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關鍵字：工頭,馬路,假車禍,工安意外,建商,墜樓,屏東內埔

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