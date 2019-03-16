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灌學生辣椒水、取侮辱外號！狠師竟仍繼續任教　人本：不適任必須淘汰

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圖文／鏡週刊

行政院上週提出的教師法草案，預計在立院會期內優先修法。但本人本基金會偕同立委李麗芬、張廖萬堅與多位家長一起召開記者會，質疑現行法規保障不適任教師，特別呼籲立法院各位立委，一起透過體制上的調整，解聘因為不當管教嚴重傷害學生的老師。

人本基金會與立委李麗芬、張廖萬堅昨（14日）召開《為什麼不適任教師淘汰不掉?！》記者會，會中找來子女曾遭受不適任教師不當管教的2名家長現身說法，表示這些問題教師明明都已經過調查，但學校教評會卻遲不解聘，對受害學生情何以堪？

2名受害學生家長挺身而出，控訴子女遭老師不當對待。（人本基金會提供）

一位新竹市的受害學生家長強調，其子因自閉症就讀新竹市建功國小特教班，該班的資深陳姓教師不僅在家長面前打小孩，還要求家長要痛打小孩。因孩子的情緒常失控，還出現無法控制小便、焦慮咬手指等退化行為，家長要求老師不得體罰未果，於是錄音蒐證，竟發現老師和助理員不是打就是罵，還有人被強制餵食導致嘔吐，更以灌辣椒水方式教導學生漱口，實在不是號稱「績優教師」該有的行徑。

請繼續往下閱讀...

一名小孩就讀台中西苑國中的家長也表示，發現孩子在睡夢中驚醒大叫，也不敢關門洗澡，就醫後確診急性壓力症，原來孩子在學校長達一年被陳姓班導師罰關實驗室，用木板、水管毆打，還要他長期在走廊趴跪，甚至在全班面前幫他取「勃雞」等不雅綽號，還鼓動學生集體謾罵。事情經過家長申訴後，學校卻只記老師一支大過，根本毫無作為。

立委李麗芬表示，聽到這些案例心情沉重，不解為何會有這樣狠心的老師，提出教師法修法，就是要儘速處理不適任教師，要把機制建得更好、更有效率；立委張廖萬堅也說，草案中明定，教評會處理教師解聘、不續聘、停聘條件時，學校應另行增聘校外學者、專家擔任委員，才能讓教評會更公平。


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