　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文將出訪　友邦媒體直呼「你是我的彩虹」　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文將出訪南太平洋3友邦。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲總統蔡英文將出訪南太平洋3友邦。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文將在21日出訪南太平洋3友邦，除了諾魯總統錄製一段影片表達歡迎之意、帛琉也在報導中談及將與台灣進行的合作外，她也分享了馬紹爾群島（Marshall island Journal）報導裡強調與該國同樣身為女性領袖的總統海妮倡議女性權益的議題，更附上印有IAKWE的報導，解釋IAKWE馬紹爾語，不僅有「你好」的意思，另一層含意還有，「你是我的彩虹」。

「各位辣台派，午安，週六是國際新聞時間。」蔡英文16日在臉書發布她將前往出訪相關訊息，文中提到，她即將在下周四出訪南太友邦，友邦當地的報紙也都有相關的報導，感謝外交部第一線同仁們協力整理了重點摘要。

蔡英文一一介紹，帛琉的「Island Times」報導，帛琉的警力將會大力協助我們的訪問。帛琉歐宜樓副總統暨司法部長也在這篇報導裡講到我們將會進行的合作；而諾魯總統用諾魯語錄了一支影片，歡迎我和代表團的到訪，他也在影片裡說，這次訪問一定可以感受到全諾魯人最誠摯的溫馨接待。

接著蔡英文提到，馬紹爾Marshall island Journal 報導我們的到訪，我與海妮總統，身為女性領袖將會再次碰面，來倡議女性權益的議題！在附圖報導裡的右上角IAKWE是馬紹爾語，意思是：你好，還有另一個意思是：「你是我的彩虹」。

最後蔡英文也強調，謝謝南太友邦的熱情，她也會帶著台灣人民的期待，與我們的友邦進行更深度的交流。更特別標註「轉發國際新聞給你的同溫層」、「海洋民主之旅」、「跟著小英拚外交」

ET快訊
無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　當選金門首位女立委！
余天得票破4萬7000票　領先直奔勝選5萬票門檻
台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文
立委補選／估獲5萬票就當選！鄭世維票數持續落後余天
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文出考題93％網友答對　列3南太友邦在國際替台發聲紀錄

韓國瑜、蔡英文接連出訪打「國際戰」　柯文哲：什麼好戰的？

蔡英文不去吉里巴斯邦交動搖？　外交部：技術性問題！7月盼再安排去訪

蔡英文出考題93％網友答對　列3南太友邦在國際替台發聲紀錄

不斷更新／金門無黨籍陳玉珍奪5千多票　自行宣布當選　

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

快訊／余天票數持續領先　預計五點半發表談話

快訊／余天得票破4萬9000票　領先直奔勝選5萬票門檻

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

不斷更新／金門無黨籍陳玉珍奪5千多票　自行宣布當選　

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

快訊／余天票數持續領先　預計五點半發表談話

快訊／余天得票破4萬9000票　領先直奔勝選5萬票門檻

快訊／金門無黨籍陳玉珍票數一路領先　陳滄江、蔡西湖緊追在後

快訊／余天得票突破3萬4000票　甩開鄭世維千票差距

快訊／台南立委補選雙雙突破1萬　謝龍介持續落後郭國文

快訊／開票才40分鐘！余天票數火速破2萬　些微領先鄭世維

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

不斷更新／金門無黨籍陳玉珍奪5千多票　自行宣布當選　

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動伊斯蘭教徒

柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱孫

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選！

快訊／謝龍介持續落後2千票！　支持者臉色凝重、緊盯票數

「只能報廢了！」元旦剛歡喜牽新車　被撞進烤鴨店屁股開花

每天花費3小時搭車上班　加州「超級通勤族」全美封冠

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

政治熱門新聞

藍綠決戰316　ETtoday..

韓國瑜將與郭台銘同台　可能簽備..

韓國瑜助攻鄭世維　現場飆破3萬..

快訊／鄭世維票數持續落後余天！

文旦假新聞　蔡英文：真有這事讓..

文旦200萬斤丟溪　蘇貞昌：水..

快訊／開票才40分鐘！余天票數..

選前夜驚見韓冰抱枕　爽帶周邊害..

盧秀燕帶香水百合　鄭世維爆哭了

余天造勢湧三萬人　蔡英文：余天..

王浩宇分析韓粉「學歷低」老人多

現場直播謝龍介陣營開票

謝龍介：腳傷+憂心選情整夜難眠

國軍採購「吸震片」爆弊案！國防..

更多熱門

相關新聞

蔡英文稱讚台中交管

台中市長盧秀燕日前因為空污問題槓上總統蔡英文，盧指出，如果總統不幫忙改善台中空污，未來到台中，也不見得要配合交管。不料，盧蔡兩人16日上午一起參加磐石會會長交接典禮時首次碰面，蔡英文致詞時第一句話就虧說：「盧市長，交通管理不錯！」，台下隨即響起熱烈掌聲。

芮效儉：擺弄一中框架台灣恐生戰

影／小英陪余天投票　 朱立倫好酸：我們只是市民陪投票

補選結果傍晚揭曉！余天：對自己當然有信心

立委補選成「蔡韓對決」？蔡英文：想太遠了

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面