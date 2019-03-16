蔡英文將出訪　友邦媒體直呼「你是我的彩虹」　

▲總統蔡英文將出訪南太平洋3友邦。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文將在21日出訪南太平洋3友邦，除了諾魯總統錄製一段影片表達歡迎之意、帛琉也在報導中談及將與台灣進行的合作外，她也分享了馬紹爾群島（Marshall island Journal）報導裡強調與該國同樣身為女性領袖的總統海妮倡議女性權益的議題，更附上印有IAKWE的報導，解釋IAKWE馬紹爾語，不僅有「你好」的意思，另一層含意還有，「你是我的彩虹」。

「各位辣台派，午安，週六是國際新聞時間。」蔡英文16日在臉書發布她將前往出訪相關訊息，文中提到，她即將在下周四出訪南太友邦，友邦當地的報紙也都有相關的報導，感謝外交部第一線同仁們協力整理了重點摘要。

蔡英文一一介紹，帛琉的「Island Times」報導，帛琉的警力將會大力協助我們的訪問。帛琉歐宜樓副總統暨司法部長也在這篇報導裡講到我們將會進行的合作；而諾魯總統用諾魯語錄了一支影片，歡迎我和代表團的到訪，他也在影片裡說，這次訪問一定可以感受到全諾魯人最誠摯的溫馨接待。

接著蔡英文提到，馬紹爾Marshall island Journal 報導我們的到訪，我與海妮總統，身為女性領袖將會再次碰面，來倡議女性權益的議題！在附圖報導裡的右上角IAKWE是馬紹爾語，意思是：你好，還有另一個意思是：「你是我的彩虹」。

最後蔡英文也強調，謝謝南太友邦的熱情，她也會帶著台灣人民的期待，與我們的友邦進行更深度的交流。更特別標註「轉發國際新聞給你的同溫層」、「海洋民主之旅」、「跟著小英拚外交」