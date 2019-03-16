快訊／韓流踢鐵板！余天破5萬票宣布當選　支持者嗨翻擠爆總部

記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，新北市三重區由民進黨的余天對戰國民黨鄭世維。開票從下午4點開始，余天票數持續領先，中選會目前雖尚未對外公布結果，但余天以超過五萬票得票數稍早已經自行宣布當選，成功替綠營守住三重，滿滿支持者超嗨擠爆競選總部。

▲余天自行宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

這次立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，總統蔡英文16日一早還親自陪同余天投票，全力相挺。

自四點鐘開票以來，余天票數保持領先，截至傍晚五點半余天拿下超過五萬票，稍早自行宣布當選，面對高雄市長韓國瑜頻頻北上替對手站台，余天還是成功替民進黨守住席次、讓韓流踢到鐵板，最終結果尚待中選會公布。

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