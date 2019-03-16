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雲端最前線／立委補選決戰316 雲端最前線看輸贏

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新聞節目中心／綜合報導

4席立委補選，藍綠戰況激烈，新北市與台南市殺到見血，韓流效應太強，讓民進黨兩位候選人郭國文和余天陷入苦戰，兩黨傾全力動員輔選，國民黨三子南北趕場催票，民進黨府院黨高層輪番固票，韓流大戰民進黨，勝負即將揭曉。《雲端最前線》16日晚間6點至8點特別規劃「決戰316立委補選特別報導」，並邀請立法委員費鴻泰、新北市議員陳明義、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人陳敏鳳、資深媒體人黃暐瀚與主持人楊文嘉深入分析立委補選開票結果、藍綠版圖的變化以及藍綠2020總統大選佈局等議題。

新北市、彰化縣、台南市及金門縣等4席立委補選在3月16日登場，被視為2020年總統大選的前哨戰。國民黨延續去年1124選舉的勝選氣勢，讓民進黨倍感壓力，台南第二選區及新北三重，向來是民進黨深綠鐵票區，即使在2008年民進黨最低谷時，也從未失守，但韓流效應卻讓綠營在這兩區搖搖欲墜，兩黨都有輸不得的壓力，因而讓向來投票率不高的立委補選升高為大選規格。

▼由左至右為鄭世維、余天、謝龍介、郭國文。（圖／合成照）

▲▼由左至右為鄭世維、余天、謝龍介、郭國文。（圖／合成照）

國民黨延續勝選氣勢，更引「韓流」衝選情，力拚「綠地變藍天」，在台南方面，韓國瑜更三度輔選謝龍介，謝龍介表示，這是全台最綠的選區，只要拿下這席立委，2020年國民黨大選就贏了。

另在新北三重方面，鄭世維「選前之夜」卡司超強，除了高雄市長韓國瑜、女兒韓冰北上站台之外，連前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、前總統馬英九也出席拉票，可說是國民黨4顆太陽齊放閃，團結力拼新北立委補選。

民進黨力守立委席次，也出動大咖輔選，催票到最後一刻，在台南方面，郭國文選前一天邀請前行政院長賴清德，總統府祕書長陳菊、交通部長林佳龍、和桃園市長鄭文燦以徒步掃街拜票的方式，在各個區域向鄉親懇託。

然而新北三重方面，余天選前之夜不但請來民進黨主席卓榮泰站台外，連總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃三位新北市「超級市民」也來拉票，卓榮泰致詞時更表示，「決戰新北三重的時刻到了」。

新北市三重、台南市第二選區、彰化縣第一選區、金門4選區從16日上午8點開始投票，至下午4點結束後即進行開票，開票作業可望在晚間6點結束。《雲端最前線》16日晚間6點至8點特別規劃「決戰316立委補選特別報導」，並邀請立法委員費鴻泰、新北市議員陳明義、民進黨副秘書長徐佳青、資深媒體人陳敏鳳、資深媒體人黃暐瀚與主持人楊文嘉深入分析立委補選開票結果、藍綠版圖的變化以及藍綠2020總統大選佈局等議題。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,鄭世維,余天,謝龍介,郭國文,立委補選

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