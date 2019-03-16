網售「助性催情劑」RUSH禁藥！解放肛門括約肌...他獲利至少100萬

▲新北市一名黃姓男子從國外輸入大量「RUSH」禁藥，新北市調查處16日查獲黃男住處及辦公室有1960瓶RUSH禁藥。（圖／新北市地檢署提供）

突發中心／新北報導

新北市一名黃姓男子從國外輸入大量用於肛交的「RUSH」禁藥，並透過網路刊登廣告販售，以每瓶500至800元不等價位轉賣給特定人士。新北市調查處16日前往黃男住處及辦公室搜查，現場查獲1960瓶RUSH禁藥，創下近年偵破禁藥RUSH的最大宗案件，依違反藥事法將黃男移送法辦。

RUSH內含亞硝酸鹽類，使用於人體能讓肌肉放鬆，有平滑之感，也會導致血管擴張，常用在男同志需「助性」的時候，可幫放鬆肛門肌肉，因此又被稱作「催情劑」，被衛服部列為管制品。

檢方調查，黃男未經中央衛服部核准，自行引入大量RUSH禁藥，還與情趣用品擺在網站上一併販售，以每瓶500至800元不等價格銷售，網站內雖有註明「不能使用於人體」等警語，但黃男逕行從國外輸入仍屬違法。

新北地檢署16日指揮法務部調查局新北市調查處，至黃男住處及辦公室搜索，現場查扣1960瓶RUSH；經初步調查結果，黃男從2018年7月已違法輸入432公斤的RUSH禁藥，違法獲利超過百萬，是近年來查獲最大宗販售RUSH禁藥案。

檢方強調，RUSH含亞硝酸鹽成分，未經主管機關准許均不得輸入禁藥，且不當使用將對身體造成威脅。

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