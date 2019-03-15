8旬資深畫家陳國展 寄情於山水刻畫歲月

▲8旬資深畫家陳國展即日起至4月28日在屏東美術館辦行個展，免費參觀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府府文化處邀請資深藝術家陳國展，於屏東美術館舉辦個展，擅以寫實畫風，寄情於山水大自然的筆觸，展出60件作品，透過各種媒材的創作，細細刻畫出豐彩的人生歲月。

80歲的陳國展，長期奉獻美術教育，從事創作及教學逾六十多年，以屏東風光及人情事物為題材，以在地大自然美好景觀發想，運用各種媒材、技法，隨手創作，藉以留下美妙當下，不論寫實、抽象、平面、立體，不拘流派風格，即可以跨越界線製作多元溢趣作品，其追求善美純真回歸大自然胸懷始終如一，這樣隨手抓畫隨時創作，亦即生活藝術化的實踐。

他早期從簡易水彩到繁複油畫創作，從做中學，學中做的勤奮態度，累積豐富的藝術閱歷。後來觸及版畫中最艱辛的銅凹版製作，著實讓他吃盡苦頭，但他仍甘之如飴。

多年來一直熱心美育社教，擔任公、私各級美展評審，美術館典藏委員，參與中央、地方藝文籌劃工作，培育新秀誨人不倦，是良師也是益友，展出的60件作品，其亮麗陽光色彩及叫人心曠神怡的意境，都是他長年歷練踏實的寫照。

｢藝界多元」陳國展創作展即日起至4月28日於屏東美術館101、102展覽室，有油畫、水彩、水墨、版畫等各類作品，3月24日至31日上午10時起有限量手作絹印活動，歡迎參觀。