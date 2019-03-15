父訓練愛犬監督女兒做功課 網友笑：做狗不容易！

▲▼狗狗「飯團」前腳趴着在桌上，全神貫注的盯着徐亮的女兒做功課。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

貴州一隻會監督女孩做功課的狗狗最近在網路上爆紅。網友笑說：「這隻狗還真不容易，為這個家操碎了心。」狗主人徐亮表示，狗狗今年快3歲了，自己從小訓練 牠，讓牠變得非常聰明，學會了很多技能。他也希望透過訓練狗狗，讓狗狗不再傷人，使更多人的喜歡狗。

從網路流傳的影片可見：一名女孩正在書桌前在做功課。她對面有一隻白色的狗狗，前腳趴着在桌上，眼睛全神貫注的盯着女孩，彷彿就像在監督她做功課一般，畫面有點爆笑。

影片在網路曝光後，網友笑稱這隻白色小狗為了小主人好好學習，也是操碎了心。 狗主人徐亮表示，小狗的名字叫「飯團」，快要滿3歲了。自己從小訓練牠，讓牠學會很多技能，非常聰明。

至於訓練牠監督女兒做功課，則是事發偶然。有一天，徐亮忙著做家事，於是就告訴「飯團」說：「「看著姐姐寫作業！」沒想到牠真的聽懂了，就站在女兒旁邊看著她寫功課。 徐亮說：「女兒如果在玩手機，牠會有反應。 不過牠肯定沒法像人一樣監督她。」

除了「飯團」之外，徐亮還收養了另外3隻流浪狗，牠們如今也能夠監督女兒做功課，不過都沒有「飯團」來得認真，也沒有像「飯團」能夠堅持那麼久。

徐亮喜歡狗。「飯團」還沒領養回家前，他就在網路上學習訓練狗狗的方法。「飯團」還未滿月，就已經學會走過僅有兩隻手指寬的鋼板。如今快3歲的牠團，能夠跟人握手、躺著不動、守護東西、以及躍過障礙物等很多種技能。

徐亮拍攝的一支影片顯示：女兒正彎著腰，「飯團」輕鬆的從她兒背上一躍而過。透透 徐亮說，作為養狗的人，希望別人也喜歡狗，可以透過訓練教會牠們守規矩，如此一來，自然也會有更多的人喜歡狗。