台中街頭國產納智捷PK現代休旅車　2車頭皆毀2輕傷

▲現代休旅車遭撞翻，駕駛一度受困。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

北屯區十四期重劃區內15日凌晨發生車禍，一輛白色納智捷休旅車直行時，疑似撞上紅燈左轉一樣是白色韓系現代休旅車，結果現代車翻覆，車側嚴重凹陷，而納智捷車車頭嚴重毀損，所幸2駕駛均輕傷。警方表示，2人排除酒駕，肇事責任有待進一步釐清。

第五警分局15日凌晨12點半獲報，北屯區松竹路三段、敦化路一段路口發生車禍，警消到場後發現，現場為2輛白色休旅車發生碰撞，其中韓系現代車遭撞翻車，車上30歲陳姓駕駛一度受困車內。消防人員立刻協助脫困，檢傷發現陳男有多處擦傷，另一輛國產納智捷車59歲李姓駕駛則是頸部背部擦傷，2人均輕傷，經送醫治療後無大礙。

▲警方獲報車禍，立刻到場處理。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼遭撞翻的現代休旅車（上）因翻車，引擎蓋及車頂毀損，納智捷休旅車（下）則車頭嚴重毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方到場後發現，現代車右側嚴重凹陷，而納智捷則車頭嚴重毀損，足見衝撞力道之大，但車室都算完整。

李姓男子向警方供稱，他當時開在松竹路三段直行往台74線方向，到路口時綠燈，左方卻突然衝出一輛白車闖紅燈，他來不及剎車就直接撞上。

第五分局表示，2名駕駛經酒測均排除酒駕，由於現場無監視器，無從判斷事發當時的交通號誌，仍待交通分隊調閱相關影像釐清事故原因。

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