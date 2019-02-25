打給美國看！　伊朗120噸迷你潛艇試射巡弋飛彈

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美伊關係緊繃之際，伊朗國營媒體提到，伊朗24日在荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）附近進行海軍演習時，已成功試射一枚巡弋飛彈，藉此機會向美國發出警告。軍方同時也在聲明中強調，海軍部署的塔雷克（Tareq）級和自製新型「征服者」（Fateh）潛艇也同樣擁有這樣的反艦能力。

根據官方媒體「伊朗通訊社」（IRNA）報導，德黑蘭（Tehran）過去曾經撂下狠話，一但美國採取任何敵對行為，包括以制裁名義，試圖中止伊朗石油出口等，伊朗方面將會立刻反擊，不借透過封鎖波斯灣的荷莫茲海峽，斷除這一條全球重要原油運輸路徑。

IRNA在報導中提到，「這次3日海軍演習在荷莫茲海峽到印度洋的遼闊區域進行，共有超過100艘船艦參與。其中在第3天演習時，加迪爾級（Ghadir）潛艇更是成功發射了一枚巡弋飛彈」。接著更引述軍方聲明，「伊朗海軍塔雷克（Tareq）級和自製新型『征服者』（Fateh）潛艇也具有相同反艦能力。」

▲ 伊朗在荷莫茲海峽附近進行海軍演習時，成功試射一枚巡弋飛彈。（圖／路透）

不過，由於加迪爾級潛艇排水量大約只有120噸、編制人員23人，不屬於傳統的柴油動力潛艇，往往被歸類為「近岸防禦用途」的迷你潛艇；西方專業人士也推測，能夠使用經過俄國授權、伊朗國產化的VA–111 Shkval高速魚雷，搭載巡弋飛彈的確具備一定程度的戰力，然而事實上，這次的試射在宣傳層面還是大過於實質效果。

據悉，早在去年5月，美國總統川普決定再次啟動對於德黑蘭的經濟制裁，包括禁止伊朗能源與石化產品出口、禁止伊朗兌換美金、懲罰投資伊朗或是與伊朗進行商業互動的跨國公司與銀行、凍結伊朗海外資產等。伊朗海軍就為了向美國警告，「我方的地面部隊和海軍的數千枚各型中短程反艦飛彈已全部對準荷姆茲海峽，情況所需時，絕對不會任何船隻通過」，更在荷莫茲海峽演習期間試射一枚短程反艦飛彈。

▼ 伊朗海軍加迪爾級潛艇 。（圖／達志影像／美聯社）