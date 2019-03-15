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頭皮護理這樣做！擺脫換季「頭皮癢」、「頭皮屑」糾纏

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▲頭皮護理這樣做！擺脫換季「頭皮癢」、「頭皮屑」糾纏。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲面對季節變換，許多人都有頭髮發癢、頭皮屑、油膩扁塌等困擾。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

面對季節變換，許多男女最關心的就是「頭髮發癢、頭皮屑、油膩扁塌，甚至是掉髮」等困擾，遇到這樣問題到底該怎麼解決呢？特派街訪主持人Yasu實際到街頭訪問，發現不少民眾都有「頭皮發癢」、「油膩扁塌」等困擾，專家建議搶救頭皮從日常做起，選用適合自己的洗髮精加上定期專業深層養護，就能擺脫換季困擾！

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲特派街訪主持人Yasu實際到街頭訪問，發現不少民眾都有「頭皮發癢」、「油膩扁塌」等困擾。

到底換季時期頭皮可以多油呢？Yasu用「吸油面紙」來做測驗，看起來正常的頭髮，沒想到頭皮卻很油，曼都髮型設計師 Mina表示，想解決頭皮問題要先瞭解自己的頭皮狀況，透過頭皮檢測儀，來檢測皮脂、皮屑、敏感、髮量、毛孔等狀況，並針對這些狀況搭配合適的頭皮養護，若是油脂較高、有落髮狀況的客人，就會搭配補水和預防落髮的頭皮養護。

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼透過頭皮檢測儀，可以檢測皮脂、皮屑、敏感、髮量、毛孔等狀況，並針對這些狀況搭配合適的頭皮養護。

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

現代人注重臉部保養，卻忽略頭皮跟臉皮其實都是同一張皮，透過專業頭皮護理步驟，從放鬆頭皮、洗淨頭皮與頭髮到深層去角質，以及後續的頭皮滋養，就能夠幫民眾輕鬆解決頭皮換季問題。第一次體驗頭皮護理的民眾德宏表示「非常放鬆，除了髮量變多之外，頭皮也不會再癢了，我覺得頭皮有在呼吸的感覺」，並笑說「第一次知道頭皮保養這麼重要」。

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼透過專業頭皮護理步驟，從放鬆頭皮、洗淨頭皮與頭髮到深層去角質，以及後續的頭皮滋養，就能夠幫民眾輕鬆解決頭皮換季問題

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

被檢測出頭皮較敏感的民眾Nini，除了頭皮發紅，也有毛孔堵塞的現象，曼都髮型設計師紅豆提到，季節交替時，頭皮清潔若是沒有做角質代謝的話，頭皮分泌就會比較油，也會變得比較敏感，因此幫她使用曼都自有品牌M&U去角質頭皮護理，幫她做油脂的淨化代謝，並提到M&U是曼都開發的獨家商品，針對頭皮、髮質以及促進頭皮循環的專業級護髮商品，Nini表示「做完後覺得很輕盈，對比後可以發現頭皮健康許多」，特別喜歡活力頭刮，很舒服之外還可以瞭解自己的身體狀況。

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼完成頭皮養護的民眾直呼「頭皮有在呼吸的感覺」，從內到外散發出迷人風采！

▲▼曼都髮廊,頭髮,保養,髮型設計師,頭皮按摩,頭皮檢測,洗頭。（圖／記者姜國輝攝）

搶救頭皮就從日常做起，專家提醒民眾要有健康的毛孔，才會有健康的頭皮，長出來的頭髮才會比較鬆，並且要選用適合自己頭皮狀況的洗髮精，加上定期的專業深層養護，來保持頭皮健康，就能夠不再被頭癢、頭皮屑給糾纏，讓你從內到外散發出迷人風采！

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關鍵字：頭皮,髮廊,頭皮養護,換季,頭皮屑,敏感

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