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贈票／LINE FRIENDS世界巡迴！滿滿熊大超療癒

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App小組／活動報導

LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅

受到全台灣大人小孩都喜愛的LINE熊大、兔兔舉辦展覽啦！在108年4月7日以前，『LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅』展覽在華山文創園區登場，現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅』門票兩張，數量有限還不快來參加抽獎！

台北獨家隱藏版展區，也將首度揭開神秘面紗，萌翻一票LINE粉讓全球超羨慕！當然還少不了世界各地超熱門旅遊景點，現在就放下一切包袱，來場說走就走的旅行吧！讓你從登機開始，就淪陷在LINE FRIENDS魅力中，熊大豪華航空帶你踏足北極極光村、埃及獅身像、日本櫻花情人橋、歐洲聖誕廣場及美國牛仔部落等熱門景點。

►►點我下載App，跟著LINE FRIENDS一起去世界巡迴之旅~

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除了參觀展覽本身外，這次展覽有全新製作的展場限定商品，只有在展區的特展商店才買的到！滿坑滿谷全新限定商品，只有登機旅客才有搶購機會~商店最夯Top 4 Ｑ萌到讓你絕對無法空手而歸！
●60公分LINE FRIENDS絨毛玩偶(熊大機長、莎莉、兔兔款)
●25公分莎莉獅身抱枕
●6款LINE FRIENDS公仔
●按摩頸枕(熊大、莎莉、兔兔款)

【活動資訊】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

新聞雲APP
◎步驟2：
啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「點我參加 LINE FRIENDS 世界巡迴之旅 入場資格」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月15日至3月19日23:00止
◎得獎獎項：《LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅》門票2張。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

►►點我下載App，跟著LINE FRIENDS一起去世界巡迴之旅

【關於LINE FRIENDS】

全球第一人氣角色品牌LINE FRIENDS，以全球2億用戶的行動通訊軟體「LINE」貼圖角色問世，目前擁有11個人氣角色。同時，LINE FRIENDS已成功憑藉在角色事業上的能力與資產，成為全球創造角色IP事業的公司，如BT21的誕生，正是與韓國流行男團防彈少年團BTS攜手創造的成果。此外，人氣動畫”Running man”及原創角色兔丸“Usamaru”皆為角色事業之一。而LINE FRIENDS角色們「熊大」、「CHOCO」及「兔兔」，以親近大眾、引發共嗚的模樣帶給使用者歡笑，並成功跨界聯名全球頂尖品牌，如LAMY、Beats by Dre、L’Occitane 及 Brompton，於全世界展現品牌多元化的角色產品。LINE FRIENDS 目前在全球11個國家成立43家海外門市，包含時尚之都台北、首爾、東京、紐約及上海。2015年1月，為更加提升角色品牌價值，成立LINE FRIENDS獨立事業。更多官方訊息歡迎至官方網站查詢。

【展覽資訊】

展覽時間：至2019年4月7日
展覽地點：台北華山1914文化創意園區-東2C館
開放時間：週一至週日10:00-18:00（17:30最後入場）
洽詢專線：0905-922-643 （請於週一至週五上班時間10:00-18:00來電）
FB粉絲團：「LINE FRIENDS世界巡迴之旅 特展」

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