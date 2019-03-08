宜蘭偏鄉醫療巡迴車增新力軍　加開晚上及假日服務時段

▲▼宜蘭偏鄉醫療巡迴車增新力軍！國際獅子會300F區8日捐贈300多萬元的「偏鄉醫療巡迴車」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭偏鄉醫療巡迴車增新力軍！國際獅子會300F區8日捐贈「偏鄉醫療巡迴車」（提供子宮頸抹片篩檢）給宜蘭縣政府衛生局，這部300多萬元的「偏鄉醫療巡迴車」為歷年來捐贈單價金額最高的巡迴車，可有效提升宜縣婦女接受子宮頸抹片檢查之意願，以達降低子宮頸癌的發生與死亡率為最大目標。

宜蘭衛生局表示，該局子宮頸抹片檢查巡迴車於2004年打造，車況相形老舊、舒適度亦有影響。8日獲贈的「偏鄉醫療巡迴車」後（提供子宮頸抹片篩檢），將協調宜縣3家乳房攝影醫院，加開晚上及假日時段，並安排乳房X光攝影巡迴車及子宮頸抹片篩檢巡迴車，巡迴至各鄉鎮市社區與職場提供到點服務。

歡迎宜蘭縣民楸團預約篩檢巡迴車提供免費到點服務。洽詢專線：935-2722，或逕至各地衛生所洽詢。（免費檢查時段請逕至宜蘭縣政府衛生局網站查詢）

宜蘭縣長林姿妙表示，宜縣大同鄉及南澳鄉因醫療資源有限，且交通較不便利，她感謝國際獅子會每年熱心公益，長年關心偏鄉地區民眾健康的議題，並挹注醫療資源，提供偏鄉地區婦女便利性、可近性及舒適與溫馨的檢查空間，協力合作共同提升宜縣公共衛生醫療資源，大愛無私奉獻的精神令人敬佩。