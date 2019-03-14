韓國瑜何時力挺2020？　王金平：「時間到自己就會表態」

▲前立法院長王金平。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

前立法院長王金平午間出席扶輪社活動，應社員要求再談「韓流」崛起。王笑稱，韓國瑜是「韓國魚」是他取的，大家都問韓國瑜會不會支持，他的回答是心靈相通，強調施捨人別去念施捨什麼人，待必要、時間到了，自己就會表態。

王金平到場時，扶輪社員全體起立鼓掌，王花了不少時間與社員握手、擁抱，展先豐沛人脈。原本應邀演講的王，沒有進行演說，而是要社員盡量問，他盡量答覆。

談及與韓國瑜，王金平表示，截至目前，從未開口要韓國瑜支持，這是人格。他強調，人交往貴在相知相惜，待必要、時間到了，自己就會表態。

另外，談及自己曾被指「司法關說」、「司法史上最黑暗的一天」，他感嘆，台灣法律條文從沒有「關說」字眼，沒有其名何來其實；面對朋友詢問前總統馬英九的對待，淡定說馬是我「逆增上緣」的菩薩。

▲王金平出席扶輪社活動，現場握手、擁抱不斷。（圖／記者蔡浩祥攝）



王金平先是談及女兒的戀情，及赴馬來西亞主持婚禮的始末。隨著特偵組公布的司法關說事件爆發，王向馬英九致電說「女兒您也認識，女婿更是您哈佛學弟，讓他們小倆口圓滿期待、美夢」，講完就沒理他了。

不過，就在談及「馬王政爭」過程時，對前法務部長曾勇夫的去職，王金平直言，「勇伯何其無辜，被逼下台，那是逼的喔！」

面對「馬王政爭」的風風雨雨，王金平說，有人把垃圾丟在你身上，有進來、掃出去，這些負面的事情不要留在身上，知道始末、保持淡定，用乾坤大挪移，不要把負面事情留在身上。