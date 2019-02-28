外借日本的故宮「顏真卿文稿」回家了！ 休息3年再展出

▲國立故宮博物院典藏文物〈唐 顏真卿 祭姪文稿〉於日本東京國立博物館展出。（圖／故宮提供）

記者崔至雲／台北報導

日前故宮博物院國寶文物〈顏真卿祭姪文稿〉受邀參加東京國立博物館「書聖之後—顏真卿及唐代書法」特展，故宮28日指出，在雙方工作人員的嚴密戒護下，已安全返回故宮了。故宮也說明，由於文物押運屬於高度機密，因此運送過程全程保密，務必使文物的安全維護無懈可擊。

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▲東京國立博物館「書聖之後—顏真卿及唐代書法」特展，展出故宮〈顏真卿祭姪文稿〉等國寶文物，吸引廣大觀眾排隊等候一睹真蹟。（圖／故宮提供）

故宮表示，本次故宮一共出借《顏真卿祭姪文稿》、《懐素自敘帖》、《褚遂良黃絹本蘭亭》、《懷素小草千字文》等四件唐代名蹟，不僅成為展場中的最大亮點，展覽期間更吸引了眾多日本及海內外關注書法的觀眾，在寒風中大排長龍，等候一睹真蹟，甚至連天皇夫婦、安倍首相母親等名人，也沒有缺席。

▲故宮表示，文物運送過程，皆有完善安全措施，守護國寶文物安全無虞。（圖／故宮提供）

「書聖之後—顏真卿及唐代書法」特展至2月24日展覽結束，故宮指出，42天的展期，一共吸引了將近199,000位參觀者，無疑是2019年初、甚至近年是最受歡迎的書法大展。

故宮最後提到，故宮文物借展出國，除了事先謹慎審查古物狀況是否適合出國，且於文物運送出國及回國的過程中，都採取了嚴密周全的保全措施，為了保存維護珍貴國寶，回國後的《顏真卿祭姪文稿》和《懐素自敘帖》，將會在故宮文物庫房休息三年以上，歷經休養後，將再以不同的專題展覽形式與大家見面，請喜愛故宮文物的民眾們拭目以待。

▲故宮指出，文物運送出國及回國的過程中，都採取了嚴密周全的保全措施，確保文物安全。（圖／故宮提供）