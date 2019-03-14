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明年有線電視收費壓低200起跳！業界求比照海外OTT解除管制

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▲▼國家通訊傳播委員會(NCC)14日舉辦《有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案》公聽會 。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC14日舉辦《有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案》公聽會（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

有線電視收費方式明年起將有大幅改變，由國家通訊傳播委員會(NCC)大力推動的「分組付費」預計2020年全面實施，觀眾除了目前單一月費收看的全套頻道，還會有最低月費200元的選項！但有線、衛星電視業認為政府不該限制收費上限，因為愛奇藝、騰訊、海外OTT進軍台灣都未有任何限制，NCC應解除費率限制，回歸市場機制。

NCC14日舉辦《有線廣播電視系統經營者收費標準修正草案》公聽會，為明年2020年有線電視系統全面實施分級付費完備修法工作，預計新辦法可趕在8月1日前實施，各有線系統台依據新規定提出明年收視費規劃，明年開始觀眾收看有線電視可望有新體驗。

根據規劃，明年有線系統收費至少要提出2組以上基本頻道組合。第1組為依法應播送的13個頻道，包括台視、中視、華視、民視、公共電視台2個頻道、客家電視台、原民電視台，以及「公用」、「地方」頻道、節目總表專用頻道，還有2個國會頻道，收費上限為200元；第2組以前一年度主管機關核定基本頻道組合中訂戶數最高的為原則，收費上限為600元。也可以規劃600元以上的豪華組合，或是由頻道家族自組的套餐選項，打破以往別無選擇只能照單全收的收費方式。

NCC綜合規劃處處長王德威表示，除了一定要有的2組合外，還可以提其他價格組合如果收費600元以上的基本頻道組合，這組基本頻道授權費用支出占收視費用收入達50%。NCC提出這樣的機制，主要是希望讓業界有活化的動能。

NCC立意雖好，但業界對NCC力推的新制度卻不太領情，因為網路世界中的有線電視、衛星電視已逐漸失去競爭優勢，但管制卻越來越嚴，業界有許多不同看法，包括：

一、不該設置收費上限，騰訊、OTT進軍台灣未有任何限制。NCC應解除費率限制，回歸市場機制

二、家中第2台機上盒非基本需求應該收費

三、有線電視應與中華電信MOD管制標準應一致，才能公平競爭

四、新辦法規定家中第2台電視不能再收基本頻道費，但在不同電視看不同頻道，應酌收費用才對，怎麼可以不用付費？

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關鍵字：媒體產業,NCC,分組付費,有線廣播電視系統經營者收費標準

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