國內電信漫遊要開放了！《電信管理法草案》完成逐條討論



▲《電信管理法草案》14日完成逐條討論送院會二讀。(記者陳世昌／台北報導)



記者陳世昌／台北報導



攸關我國5G世代、未來資通訊發展的《電信管理法草案》，95條條文14日在立院交通委員會全部審查完畢，將提報院會進行二讀討論，但因其中仍有4條文內容有極大爭議，送院前需再進行朝野協商。



14日進行的《電信管理法草案》逐條審查，是針對95條中13條仍具爭議的條文，進行內容再次討論修改，由於主管機關NCC(國家通訊傳播委員會)事前已與立委、相關部會做溝通協調，審議進展快速，其中修訂通過的重要內容包括：



一、開放國內電信漫遊(37條增修)，為改善國內偏鄉地區民眾通信品質，將開放不同電信公司之間漫遊， 也就是說，不論是中華電信、台灣大哥大、遠傳，或是亞太、台灣之星的用戶，在通信品質不佳的偏鄉地區，有機會可以透過漫遊改善通話。但電信商仍需申請獲准漫遊。



二、基於「國家安全」得限制特定電信相關設備之採購及使用(43條，蕭美琴委員增列)





▲《電信管理法草案》14日完成逐條討論



具有較大爭議的四條如下：



第9條，針對急難救助，非刑事案件、行政案件，電信商需提供相關資料，但這部份卡在民眾權益保障與救助適用範圍難以界定。



第41條，電信工程人員是否要加入特定工會( 業必歸會) ，涉人民團體相關法令與工作權益。



第64條， 無線電頻率使用費，主計處、NCC看法不同，NCC認為屬於規費，與頻率拍賣的權利金性質不同。



第82條罰則與41條連動，需保留



儘管仍有部份但爭議，但14日交通委員會完成《電信管理法》逐條討論邁出立法重要一步，許多立法重點，例如電信業由特許制、許可制，改採登記制；不再要求提供電信服務的業者自建網路，業者可自主要不要自建網路，或向擁有基礎網路的業者租用等，均順利通過。