陸自主研發重型自航絞吸船「造島神器」天鯤號投產首航

▲「天鯤號」素有「造島神器」之稱。（圖／翻攝自中交天津航道局有限公司網站）

記者馬叔安

亞洲最大的重型自航絞吸船「天鯤號」12日完成通關手續，從江蘇連雲港開啟首航之旅，標誌著完全由大陸自主研發、建造的疏浚重器「天鯤號」正式投產。「天鯤號」素有「造島神器」之稱，2017年入選當年「世界名船」，此次航行為首次投產啟航。

《新華社》報導，「天鯤號」是現役亞洲最大的絞吸挖泥船「天鯨號」的升級版，全船長140米，寬27.8米，最大挖深35米，總裝機功率25843千瓦，設計每小時挖泥6000立方米，絞刀額定功率6600千瓦，是目前亞洲最大、最先進的絞吸挖泥船，也是目前世界上智能化水平最高的自航絞吸船。

據了解，「天鯤號」是由大陸中國船舶工業集團公司第708研究所設計，上海振華重工集團啟東公司建造，下水日期為2017年11月3日。

▲「天鯤號」曾入選「世界名船」。（圖／翻攝自中交天津航道局有限公司網站）

中交天航局網站指出，「天鯤號」採用全電力驅動型式，絞刀額定功率6600千瓦，挖掘系統能力位居世界前列，輸送系統能力世界第一，最大排距15000米，適應惡劣海況的能力全球最強，35米的最大挖掘深度居世界前列、亞洲第一，全球首創在重型自航絞吸船配置鋼樁台車／三纜定位雙定位系統。

「天鯤號」於今年1月經過近9個月的挖泥、挖岩試驗後，9日返航至江蘇啟東船廠，2017年以「被稱為『造島神器』的中國最新挖泥船」的理由入選當年「世界名船」。

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