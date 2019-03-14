重病照X光！兒診間羞辱「要死別死在家」：房價會跌　老母落寞…對話網全怒

▲一般親人過世都會超難過，但這兒子卻巴不得媽媽死。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

「當初你爸走時，是你說會照顧我，他才肯過戶給你的。」一名老母身體出了問題，需要前往診所照X光，但期間她屢被陪同的兒子辱罵，連拿個身分證太慢都被嫌棄，但她依舊溫柔勸說「我都還沒有死，你不要急」，沒想到遭兒子反嗆「要死就死，不要死在家裡！房子還要賣呢！」這一句話，老母沉默了，連診間都一陣安靜。

目擊一切畫面的診所櫃台人員，透過臉書粉絲專頁《診所低能奇觀》回憶道，當時一名拄著拐杖的母親進診所後，緩慢走到座位上休息，先請陪同的兒子幫忙到櫃台掛號，表明想要照X光，想知道肺部有沒有出問題；但由於需要身分證才能辦理，櫃台人員先請兒子出示證明，這樣才能登記。

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兒子立刻轉頭，對著老母不耐煩地大喊「喂！身分證啊！」看見媽媽行動緩慢尋找，過了幾分鐘都還沒找身分證，他內心的理智瞬間斷裂，直接怒吼老母「一張身分證而已，是要找多久？」語氣超差，似乎欠了幾百萬一樣。

▲家人都已生病，兒子還說出這麼不孝的話。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

站在櫃台內的原PO眼見氣氛尷尬，立刻跳出來緩頰「沒關係呀！其實不急，慢慢來呀」，想說可以減緩母子間的火爆場面，不料卻見到男子回頭反嗆「是我急呀！」讓她瞬間閉嘴不敢說話，但內心狂想「這兒子真的是好大的官威啊！」

兒子拿到身分證後回櫃檯辦理登記，填寫一些姓名等基本資料，所有一切手續處理完畢後，他再度問原PO「X光報告何時可以拿到？」得知需要作業3至4天，他理智再度斷線回嗆「才打幾個字是要多久，不就是一份報告而已？」

診間氣氛再度火爆，一旁的老母趕緊出聲阻止，「你急什麼？我都快要死了，等個幾天也沒辦法嗎？」這一句話，再次點燃兒子的怒火，講話越來越難聽，直接對著老母嗆說「妳死就死，不要死在家裡呀！要死出去死！」

▲醫護人員看過許多生離死別，當然也看過冷漠的絕情景象。（圖／達志／示意圖，與本文無關）

老母聽完難過反問「你就這麼怕我死在家裡？」，沒想到兒子下一句話更冷血，直接表明「因為這房我還要賣啊！要死就出去死」；這一席話，讓她的心都碎了，心酸對著兒子說「當初你爸走時，是你說會照顧我，他才肯過戶給你的」，天真的老母以為兒子會顧念母子情分，但她似乎想太多了。

兒子冷笑回，「我現在沒有照顧妳嗎？我給妳飯吃、有買衣服給妳穿呀！我只是叫妳不要死在家裡而已，出去死嘛！死在這裡，房價就會跌了，都幾歲人了用點頭腦。」兒子強烈爆火怒嗆，讓老母當場說不出話來，留下落寞的神情。

網友看了紛紛怒罵說，「這位男子也要有點常識，自然死亡並不算在凶宅範圍內，他這樣對媽媽，會有報應的」、「生你不如生塊叉燒」、「願這位兒子，以後也會被兒女這樣對待」、「養兒防老？不如養一隻狗」、「不是不報，時候未到」、「根本不是人，垃圾」。

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▼兒子怕母親死在家裡會變凶宅，房價就會掉。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）