S10臉部辨識被「攻破」　三星建議使用超聲波指紋解鎖

三星Galaxy S10系列在人臉辨識技術上受到強烈的挑戰。近日有多向案例顯示Galaxy S10的人臉辨識可說是「不攻自破」,僅透過照片就解鎖或妹妹輕易解鎖了哥哥的手機等案例,都說明了Galaxy S10的人臉辨識並不安全,連三星官方都出面呼籲使用者採用使用超聲波指紋辨識。

以發掘臉書秘密實驗功能而聞名的Jane Manchun Wong在推特指出,她成功地用自己的臉解鎖了哥哥的Galaxy S10+。這個發現另哥哥當場嚇壞,並關閉了手機的人臉辨識解鎖功能。

