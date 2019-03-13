S10臉部辨識被「攻破」　三星建議使用超聲波指紋解鎖

▲三星Galaxy S10系列在人臉辨識技術上受到強烈的挑戰。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

三星Galaxy S10系列在人臉辨識技術上受到強烈的挑戰。近日有多向案例顯示Galaxy S10的人臉辨識可說是「不攻自破」，僅透過照片就解鎖或妹妹輕易解鎖了哥哥的手機等案例，都說明了Galaxy S10的人臉辨識並不安全，連三星官方都出面呼籲使用者採用使用超聲波指紋辨識。

以發掘臉書秘密實驗功能而聞名的Jane Manchun Wong在推特指出，她成功地用自己的臉解鎖了哥哥的Galaxy S10+。這個發現另哥哥當場嚇壞，並關閉了手機的人臉辨識解鎖功能。

Apparently S10+ thinks we look the same



But we don't...? pic.twitter.com/COAS9QJodK — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019年3月9日

另外經義大利科技媒體SmartWorld實測發現，僅用一張照片即可順利解鎖Galaxy S10+。無獨有偶，專注於數位評測的YouTuber「Unbox Therapy」使用了暫停的YouTube影片同樣成功解鎖了手機。

▼SmartWorld實測發現，僅用一張照片即可順利解鎖Galaxy S10+

▼YouTuber「Unbox Therapy」使用了暫停的YouTube影片同樣成功解鎖了手機

三星對此回應指出，臉部辨識的存在主要是為了加快解鎖速度，而超聲波指紋辨識對那些較在乎隱私的使用者來說是個更加安全的選擇。三星向TechRadar發出聲明回應，指出「臉部辨識是一個解鎖手機的便捷方式。針對需要高度安全性的操作，三星建議使用超聲波指紋辨識，它只能用物理指紋解鎖。」

今年初荷蘭消費者協會（Consumentenbond）即針對市售110款智慧型手機的臉部解鎖進行測試，其中便有多達42款機型的臉部辨識系統遭照片騙過。由此看來，臉部辨識技術目前為止恐怕仍有很大的進步空間。

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