只穿內衣褲「懸8樓外牆」躲大火！她賭命想跳　目擊嚇瘋：火來了！

▲遼寧省大連8樓住宅起火，女子驚醒穿內衣褲懸窗外。（圖／翻攝自濟寧消防微信公眾號）



大陸中心／綜合報導

中國大陸遼寧省大連近日發生一起大樓火警，一名女子睡到一半突然被濃煙嗆醒，危急之下連衣服都來不及穿，僅穿內衣褲就躲到窗邊，攀在8樓外牆等待救援，還一度想跳樓。幸好消防隊即時破門進入火場，順利將女子救下。

據《半島晨報》報導，這起事件發生在2月19日上午，今年31歲的王姓女子原本在大樓8樓的租屋處睡覺，突然被煙嗆醒，一睜開眼屋子裡全是黑煙。她意識到家裡起火，顧不得穿衣服就摸索著想往外跑，沒想到客廳火勢更大，只好退回臥室等待救援。

警消人員趕到現場灌救的同時，房屋裡的溫度也越來越高，王女回憶「全身要被烤熟了，當時我很絕望，我還想，寧可跳下去摔死，也不能被燒得面目全非。」由於屋內溫度實在太高，王女只好冒險爬窗而出，雙手抓住幾公分寬的窗台，靠著腳趾正好踩在樓下1、2公分的窗沿，幾乎完全吊掛在8樓高空。

王女掛在窗外大約4分鐘左右，在驚嚇、炙熱、濃煙等多重影響下漸漸體力不支，隨時都有可能跌落。她事後說，「我第一次感覺自己離死亡那麼近」，還好靠著樓下圍觀群眾的鼓勵，才堅持住。在另一支影片中可見，女子懸在窗邊時，一旁隔壁窗戶的火勢逐漸延燒過來，眼看女子就快要撐不住，讓目擊者驚呼不敢再看了。

與此同時，消防隊員已經趕到王女住處門口，用工具將門鎖破開，迅速衝入屋內將王女拉回臥室。她回憶，「我聽到屋裡面『咣』的一聲，門開了，我知道我活下來了。」

消防人員表示，王女當時沒有貿然衝出門外，而是躲到通風的窗口等待營救，並用溼墊子摀住口鼻，這些都是火災逃生的正確知識；另一方面，王女過去曾加入女子足球隊10年，體能可能比一般女性更好一些，才能夠撐到消防隊趕來。