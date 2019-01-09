　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

翁啟惠一審無罪聲請解除限制出境　士院裁准

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼翁啟惠出庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲翁啟惠無罪，獲准解除限制出境。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，一審獲判無罪。翁啟惠並聲請解除限制出境、限制出海，士林地院審理後，認為翁啟惠無罪後，並無犯罪嫌疑，已無限制之必要，因此傍晚裁准解除限制出境、解除限制出海。

本案因生技類股股王「浩鼎生技」公司，在2016年2月間的乳癌新藥解盲失敗，影響股價。檢調單位追查後，查出翁啟惠與浩鼎董事長張念慈為舊識，並指控翁啟惠先在2011年接受張念慈的提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠，並在案件偵查期間，就對翁啟惠限制出境、限制出海。

案經士林地院近2年審理，於去年底宣判，士院指出，就檢察官提出的證據，無法證明翁啟惠與浩鼎生技董事長張念慈，已經達成貪汙賄賂的合意，另外翁啟惠技轉的過程也符合中研院規定，所以判決翁啟惠無罪。

宣判當天，翁啟惠就透過律師遞狀，聲請解除限制出境、限制出海。案經士院合議庭評議後，認為翁啟惠無罪後，證明其無檢方指控之犯罪嫌疑，已無限制之必要，因此裁准解除。本案檢方還能抗告。
 

ET快訊
貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

關鍵字：法律,人權,翁啟惠,浩鼎,中研院長,內線交易,限制出境,裁定,聲請,准許,限制出海

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

影／翁啟惠無罪：正義雖到，名譽難復，希望就此畫下句點

快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

翁啟惠：對台灣無償付出，但社會只相信「貪污」二字！

浩鼎案　翁啟惠：謀殺1位中研院長後，台灣獲得什麼？

翁啟惠專訪（一）／為不存在的罪付出清譽

翁啟惠專訪（二）／期盼有客觀公正的司法

翁啟惠專訪（三）／不要扼殺台灣最接近諾貝爾獎的機會

浩鼎案翁啟惠：產業因此停滯不前，又謀殺中研院長

翁啟惠一審無罪聲請解除限制出境　士院裁准

「最短命教育部長」吳茂昆　東華專利赴美開公司遭記過

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

翁啟惠一審無罪聲請解除限制出境　士院裁准

「最短命教育部長」吳茂昆　東華專利赴美開公司遭記過

華南王子林知延、新光公主吳欣盈　二審逆轉改判離婚

湯文章／審判獨立並非獨斷　我們需要國家級鑑定中心

醉漢充「正義魔人」狂檢舉　員警恫嚇兼索賄20萬獲緩刑

當愛情褪色，恐怖情人環伺…法界：保護令，保護您！

中學五人制／找建國教頭幫指點　苗縣頭份盼推足球三級制

天然催情素在這！韭菜、牡蠣...幫男友補這7樣食物就對了

優客工場「青創基地」台北開幕　李榮民：助兩岸年輕人創業

《三生三世》小童星「14歲180公分」變長腿歐巴！　粉絲戀愛：像漫畫走出來

快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

讓男人興奮的是妳的叫床聲　女人必學AV女優4大性愛技巧

造韓網軍抓到了？控風向「2分鐘出1篇文」3月洗383篇文　PTT原始資料曝光

航空雙雄年終出爐！　華航平均2.2個月、長榮航空維持發4個月

飲料龍頭曾請張學友、李敏鎬代言　如今面臨破產人去樓空

拿紙手槍搶劫美艷格鬥手 巴西笨賊被狠K變豬頭！

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

法律熱門新聞

翁啟惠無罪　獲准解除限制出境

前教長吳茂昆　公懲會判決記過

華南、新光婚變　二審逆轉判離婚

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

吳景欽／孫安佐回台後也可協商嗎

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

給說法／慣老闆短報勞健保會判刑

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

草案爭議弭平　商業法院推出在即

員警對醉漢索賄20萬　二審獲緩..

龍建宇／工讀生不是人？

更多熱門

相關新聞

前教長吳茂昆　公懲會判決記過

前東華大學校長吳茂昆，去年4月19日上任教育部長處理卡管案，但卻因多項爭議，5月29日閃辭，成為「最短命教育部長」。他在東華大學任內，因「綬草」授權與赴美開公司等案，被移送公務人權懲戒委員會懲處。公懲會9日做出判決，決定將吳茂昆記過一次。

華南、新光婚變　二審逆轉判離婚

湯文章／審判獨立並非拒絕專業鑑定

員警對醉漢索賄20萬　二審獲緩刑

當愛情褪色　法界：聲請保護令自保

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14萬

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

「5種渣男特質」中1項＝母湯交往

網狂推！好市多神級可可爆好喝

大陸蝙蝠身上發現新伊波拉病毒！

2019第2起路殺案！石虎睜眼離世

高雄港空櫃落海　緊急進行打撈

「近距離自拍周子瑜」：此生無憾

浪浪被小孩「嘴塞鞭炮」炸爛噴血

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

即／全球首富貝佐斯宣布離婚

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面