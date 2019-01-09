翁啟惠一審無罪聲請解除限制出境　士院裁准

▲翁啟惠無罪，獲准解除限制出境。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，一審獲判無罪。翁啟惠並聲請解除限制出境、限制出海，士林地院審理後，認為翁啟惠無罪後，並無犯罪嫌疑，已無限制之必要，因此傍晚裁准解除限制出境、解除限制出海。

本案因生技類股股王「浩鼎生技」公司，在2016年2月間的乳癌新藥解盲失敗，影響股價。檢調單位追查後，查出翁啟惠與浩鼎董事長張念慈為舊識，並指控翁啟惠先在2011年接受張念慈的提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠，並在案件偵查期間，就對翁啟惠限制出境、限制出海。

案經士林地院近2年審理，於去年底宣判，士院指出，就檢察官提出的證據，無法證明翁啟惠與浩鼎生技董事長張念慈，已經達成貪汙賄賂的合意，另外翁啟惠技轉的過程也符合中研院規定，所以判決翁啟惠無罪。

宣判當天，翁啟惠就透過律師遞狀，聲請解除限制出境、限制出海。案經士院合議庭評議後，認為翁啟惠無罪後，證明其無檢方指控之犯罪嫌疑，已無限制之必要，因此裁准解除。本案檢方還能抗告。

