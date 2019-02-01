李全教大陸房屋過戶求解禁　2.6億房產掛保證仍遭駁回

▲前台南市議長李全教請求解除限制出境，再遭駁回。（圖／記者林悅攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台南縣議長李全教因涉及多起案件，自2015年4月起即遭限制出境等處分。但他多次以在大陸福建地區購買房產後，需要過戶等理由，向台南高分院聲請解除限制出境，遭到駁回。李全教向最高法院提出抗告，宣稱自己在台灣有90筆不動產、總價超過2億6千萬元，不會落跑，但仍被最高法院在1日駁回抗告確定。

李全教涉及議長賄選案，被控違反《公職人員選舉罷免法》，台南高分院更一審去年中宣判，改判有期徒刑4年，褫奪公權5年，維持一審原判，李全教不服，再上訴第三審最高法院審理中。而他因本案當時遭到羈押，之後具保1500萬元，並被限制出境、限制出海、限制住居。

李全教這次聲請解禁的事由，主張自己於2012年間在大陸地區福建省平潭地區購買預售屋，房屋蓋好後，對方通知李全教應持有效台胞證辦理過戶，李全教因此聲請解禁。但台南高分院也因此駁回2次。李全教為此奔走，大陸相關單位同意將過戶期限展延，因此李全教又再以過戶為由，提出聲請。

此外，李全教也主張，自己在台灣還有高齡父母，還想進校奉養。另外他在台灣的不動產達到90筆，總計達2億6千8百餘萬元，不可能落跑，放棄在台資產，並願意提高擔保金，請求台南高分院解禁。但台南高分院審理後，認為過戶的事情可以找他人代辦，不一定要親自前往辦理；另外李全教犯下的案件仍屬重罪，犯罪嫌疑重大，仍有逃亡之虞，所以不准解禁。

李全教向最高法院提出抗告，最高法院1日仍駁回抗告，全案確定。李全教除了以大陸房屋過戶為由外，先前也說要率團赴大陸商談虱目魚契作，請求解禁，但也遭駁。總計他至今共6次聲請解禁，從未獲准。

