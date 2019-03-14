圖、文／第24屆魯台經貿洽談會提供

為了等你，青州美了整個四季！你不來，我等你，你來了，我陪你！



春天

一年之計在於春，春天一到，古城迎著晨風，把春風擁入懷著，呵護著百花爭妍的花朵，古城的春天絕對是忘我的繽紛、忘我的絢爛，它像是一個初學畫畫調皮的孩子，將五顏六色的顏料塗抹於整個古城，美的一塌糊塗。漫步春時節的青州古城，春風拂面，呼吸著空氣中散發的香味，尋找著古城不曾謀面的那個故事，你執著的前來古城尋緣，我必然是陪你走進古城春天尋緣的人。



夏天

太陽失去春天的溫柔，執著的炙烤著大地，炎熱的夏天伴著知了的叫聲撲面而來，淳樸的古城人伴著這優美的叫聲，一代代講述著這些用歲月堆砌起來的記憶之城，遊走在青州古城的石板路上，似在天涯，似在千古，而夏天涼涼的綿綿細雨為古城蒙上一層神秘的面紗。

秋天

秋風帶著令人著迷的氣息，漸漸的把唯美的秋色塗抹在幽靜的千年古城。依著秋風，撐一把古城特有的油紙花傘，迷醉在古城煙雨小巷中，小巷深深幾許愛，纏纏綿綿幾多情，真是醉了遊人，醉了你我，醉了秋天裡的古城。

當古城中的花草樹木，仍在留戀著夏日的餘溫時，古城外的山脈已是滿山金黃，在山中，遠離城市的喧囂，擁有比城市中更美的秋景。

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冬天

冬季的古城空氣清新，冷韻飛繞，片片雪花用它獨特的色彩暈染這個古城，美的讓人心曠神怡，你眼中的殘缺、傷痕，全在飄落著的毫無聲息的雪花中模糊，留給你的只有潔白與純淨。這個時候的青州古城變的溫暖而詩意，更像你在遠方的家，而家人就是來自五湖四海的你。包餃子，做白面饅頭，攤手工煎餅，一起賞一場煙花，一起過一個異鄉年……

生命的樂章日復一日

年復一年的在歌唱著每一個季節，

無論是百花爭妍的春天；

火辣感性的夏天；

秋高氣爽的秋天；

還是銀裝素裹的冬天；

大自然的樂章不會結束，

神秘的古城會更加震撼你的靈魂。

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