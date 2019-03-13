華聞快遞／山東擬規定：抽煙酗酒不能認定為家庭經濟困難學生

▲山東擬規定，抽煙酗酒不能認定為家庭經濟困難學生。（圖／記者張一中攝）



《山東》山東擬規定：抽煙酗酒不能認定為家庭經濟困難學生

山東省教育廳近日擬定了《山東省家庭經濟困難學生認定辦法》，並向社會公開徵求意見。該辦法指出，生活奢侈浪費、有抽煙、酗酒等不良嗜好的學生，不能被認定為家庭經濟困難學生。（中新社）

《上海》A股「三連陽」落空 科技股跳水 創業板指跌4.49% 滬指收報3026.95點

A股成交13日繼續保持破兆水準，但走勢加劇震盪，未能實現「三連陽」，科技股集體跳水導致創業板指跌4.49%，失守1700點，收報1693.86點。截至收盤，滬指收報3026.95點，跌幅1.09%；深成指收報9592.06點，跌幅2.53%。兩市成交10512億元（人民幣，下同）。（中新社）

《北京》北京二手房成交均價回升 購房者整體議價空間減小

諸葛找房數據顯示，2019年第10周百城二手住宅掛牌均價14,834元/平方米，環比上週上漲0.16%，市場環比回升。另外，北京麥田成交房源價格數據也指出，2月份買方整體議價幅度為-5.6%，較上個月議價空間減小0.7個百分點。（中新社）

《香港》月均超1萬美元 駐港企業員工租房成本全球最高

國際人力資源顧問機構（ECA International）調查指出，香港一個無家具的中檔3室寓所平均月租達10,929美元，較排第2位的美國紐約，以及排第3位的日本東京，貴26%及1倍；香港的樓價高到令市民無法負擔，外來企業派駐雇員到港租房的成本，也是全球最高。（中新社）

▼駐港企業員工租房成本全球最高。（圖／CFP）



《上海》上海旅遊發展對標國際 2020年入境旅客目標超1000萬人次

2019年上海市旅遊工作會議13日召開，會中，上海市副市長宗明指出，上海的旅遊發展要對標倫敦、巴黎、紐約、東京等國際大都市，2020年上海入境遊客目標要超過1000萬人次。（中新社）

《香港》手機可省4.5%電 香港城大研新技術降低基站用電量

香港城市大學電子工程學系與電訊公司合作，獲創新科技基金110萬港元，成功研發新技術，可有效降低手機網路基站的用電量，從而讓手機在使用3G和4G網路時，節省至少4.5%的用電量。（中新社）

《山西》山西省屬國企前兩月經濟指標持續向好 轉型態勢明顯

山西省國資委13日指出，前兩個月，山西省屬國企利潤收入、增加值、上繳稅費、應收帳款、在崗職工收入等各項指標均好於2018年同期，企業轉型態勢明顯。（中新社）

《北京》大陸國家稅務總局：減稅降負助推製造業發展提質增效

就減稅降負問題，大陸國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力指出，近年來，中國大力實施減稅降負政策，為實體經濟特別是製造業降成本減負擔。據了解，2019年大陸政府為促進製造業轉型升級，將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%。（大陸國家稅務總局網站）

▼陸「減稅降負」助推製造業發展提質增效。（圖／CFP）

