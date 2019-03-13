新一代Galaxy Fold概念機曝光　3.5mm耳機孔、S Pen都有了

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南韓電子大廠三星上個月才發表該公司首款摺疊智慧型手機Galaxy Fold，目前該款手機也仍未上市，但市場已經傳出三星正在開發全新的摺疊智慧型手機，現在也有概念設計師推出全新的Galaxy Fold概念影片。

▲新一代Galaxy Fold概念影片。（圖／翻攝YouTube頻道Concept Creator）

這名概念設計師為Jermaine Smit，從他所公布的下一代Galaxy Fold概念影片中可以發現，他增加了這次Galaxy Fold沒有的3.5mm耳機孔以及在Galaxy Note系列上大受好評的「S Pen」，將下一代Galaxy Fold展開為平板模式時也沒有側邊瀏海，而是改為與Galaxy S10+類似的螢幕上挖孔雙鏡頭，並支援ToF (Time-of-Flight) 感測器技術，讓臉部辨識功能能更精準。

▼新一代Galaxy Fold概念影片中，增加了這次Galaxy Fold沒有的3.5mm耳機孔以及在Galaxy Note系列上大受好評的「S Pen」。（圖／翻攝YouTube頻道Concept Creator）

至於在如何摺疊方面，這款概念機與Galaxy Fold採用的摺疊方法相同，採用內摺方式，外面則有另一個較小的螢幕，Jermaine Smit在他的YouTube影片下方留言指出，這款概念機的內摺螢幕展開為7.2吋，較Galaxy Fold的7.3吋來的小一點點；外側的小螢幕則是採用16：9的5.4吋螢幕，較Galaxy Fold的4.6吋來的大。

▼新一代Galaxy Fold概念機，內摺螢幕展開為7.2吋，並採螢幕挖孔內嵌式鏡頭。（圖／翻攝YouTube頻道Concept Creator）