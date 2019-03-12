《經期隊長》還不來…「騎人節」後1個月預告片曝光　他笑問：沒戴是不是很怕





▲網友把月經和漫威推出最新超級英雄電影《驚奇隊長》結合，做出「經期隊長」搞笑短片。（圖／翻攝自youtube）

生活中心／綜合報導

「情人節到現在也快一個月了，沒戴套的大家是不是在擔心月經沒來呀」，一名網友把每個月讓無數女生痛到炸掉、許多男生都擔心不來的月經和最近上映的《驚奇隊長》電影結合，自製了一部《當個創世神》（minecraft）風格的電影「經期隊長」。這回經期隊長變成了反派角色，影片中，他出現在城市裡的各個地方，專門襲擊女性的腹部，還放過一個早就過了更年期的阿嬤，劇情超中肯，笑翻許多網友。

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一句話形容月經就是「女生希望她不要來，男生乞求她趕快來！」網友在批踢踢西斯板分享，之前和女板友聊天，得知對方還沒失去童貞時，和男友曾有一次性行為只做一半，月經卻延遲整整半年沒來的嚇人經驗，雖然男方很願意承擔責任，但最後發現只是虛驚一場。

▲網友神創作的「經期隊長」。（圖／翻攝自youtube）

貼文還附上一則預告片，是和最近漫威影業推出的超級英雄電影《驚奇隊長》有諧音的「經期隊長」，當中的人物場景都由樂高組成，就像正版的樂高電影一樣。影片中，頭戴紅色面罩的經期隊長在影片裡比較像是反派角色，她會出現在捷運上、路邊、房間床上，總之是無處不在地攻擊每個女生的腹部，呼應女生月經來時，肚子總是爆痛的感覺。

▲「經期隊長」的英文直翻是「每個月都來隊長」。（圖／翻攝自youtube）

這部預告片做得有模有樣，風格和配樂也都和漫威超級英雄電影相像，當中不乏笑點，最後的標語還寫上，「女生會痛，希望她不要來；男生會怕，希望她趕快來」，配上經典的電影配樂，營造十足緊張的巨作氛圍。

網友看了都大推，「屌爆了」、「超可愛」、「才能到底要被西斯板耽誤多久」、「我還以為有彩蛋」、「你每天到底都在嗑什麼」、「推慘了」。