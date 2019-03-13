250位科學家發聯名信警告：使用蘋果AirPods有致癌風險

▲蘋果公司的AirPods。(圖翻攝自Apple官網)

國際中心／綜合報導

來自全球超過40個國家、約250名科學家發出聯名信警告：使用蘋果公司生產的AirPods等同類型無線藍芽耳機，可能會引發使用者的罹癌風險。

英國《每日郵報》報導，聯合國與「世界衛生組織」(WHO)接獲的聯名警告信指出，利用WiFi、流動數據和藍芽連接的無線耳機，運作期間會發出射頻輻射。

而蘋果生產的AirPods特別受到關注，主要原因是耳機的造型設計緊貼着耳道，會向耳朵傳送危險輻射，影響腦部。科學界迄今對耳機是否會引發癌症仍未有一致說法，但多項動物實驗均顯示，耳機發出的射頻輻射跟症有關聯。

聯署的學者均從事「非電離電磁場」(non-ionizing electromagnetic fields)生物學及健康影響研究。他們基於「同行評議」(peer-review)及已發表的研究。表示「嚴重擔心」人體暴露於因電品和無線設備產生、「無處不在並日益增長」的電磁場中。

他們指出，「國際癌症研究局」(International Agency for Research on Cancer)分別於2002年和2011年提出關於極低頻電磁場(extremely low frequency magnetic fields)和射頻輻射的分類，當中界定電磁場是可疑的人類致癌源。他們批評世衛採納有關分類，卻仍然堅持認為沒有足夠證據證明需要降低現有的電磁場暴露設限值。

數百名科學家因此聯名發信給聯合國及世衛，要求加強跟電磁場相關的守則與規範標準，並充分告知大眾有關電磁能量潛在的健康風險、如何減少危害、以及為醫護人員提供有關電磁敏感患者治療的培訓。信中同時提到應保護兒童和孕婦，以及建立「無輻射區域」等內容。

AirPods利用藍芽傳輸技術連接智慧型手機。實際上，任何利用無線傳送的溝通媒介，都會發出不同種類的電磁能量。藍芽傳輸就是採用較低功能的無線電波。無線電波最明顯的風險在於：當處於較高水平的時候，這種電波能夠產生熱力並造成傷害。

科學家曾經讓動物暴露在這種無線電波裡，結果發現牠們的繁殖能力、神經系統和基因都受到破壞。科學界目前仍在研究長時間接觸較低功能無線電波的影響。

AirPods兼具收聽與麥克風功能，在連線、音質與電量功耗配置都可提供更棒的無線耳機體驗。蘋果公司去年共售出2800萬支AirPods，2017年的銷售也有1600萬支。相關報導請看這裡