研究：空氣汙染造成每年880萬人早死 比吸菸更致命

▲深藏在霧霾中的101大樓。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

空氣污染問題近年廣受、也深受大眾關注。德國一個研究團隊周二(12日)發表最新報告指出：空氣汙染比吸菸更致命，光是在歐洲每年導致79萬人早死，全球更有高達880萬人因此早死，是近期估計數字450萬人的將近兩倍。

而「 世界衛生組織」(The World Health Organization,(WHO)估計，全球每年因吸菸引起疾病的死亡人數是700萬人。該報告呼籲各國政府儘快採取行動禁止燃燒煤炭等化石燃料。

「歐洲心臟醫學會」(European Society of Cardiology, ESC)的研究人員更新了人口密度、年齡、死因及死亡風險因素等數據後，結果顯示歐洲有79萬人因空氣汙染而提早死亡；當中40%至80%的死因是因霧霾和微細懸浮粒子PM2.5所引發的心臟病發、中風以及其他類型的心血管疾病。

根據統計數字，來自車輛、工廠和農業的有毒污染物，會讓人們平均提早2.2年死亡。 報告的撰寫人之一、「普朗克化學研究所」(Max-Plank Institute for Chemistry)學者李萊韋德(Jos Lelieveld)表示，中國大陸每年因空氣汙染死亡的數字高達280萬人，是目前估計的2.5倍以上。

另一撰寫人、德國「梅茵茲大學醫學中心」（University Medical Centre Mainz）專家蒙瑟(Thomas Munzel)則表示，你可以不吸菸，但空氣汙染卻是避無可避。

上述研究結果已刊登在《歐洲心臟期刊》(European Heart Journal)上。