72小時轟炸ISIS最後根據地！　SDF：24小時內逾3000名聖戰士投降

▲SDF協助平民撤離。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

庫德族部隊「敘利亞民主力量」12日表示,大約有3000名「伊斯蘭國」(ISIS)聖戰士在過去24小時投降。由美國支持的庫德族部隊近幾周以來,不斷進逼伊斯蘭國最後根據地巴古斯村(Baghouz),試圖剷除剩餘恐怖勢力。不過該村還有許多平民聚集,阻礙軍隊的進攻速度。

▲投降的ISIS聖戰士與親屬。(圖/路透)



「敘利亞民主力量」(SDF)發言人巴利(Mustefa Bali)在推特上以英文表示,過去24小時以內,已經有超過3000名的聖戰士攜家帶眷投降,同時救出7名雅茲迪(Yazidi)族人。而自2011年以來,巴古斯村周圍的戰事已造成超過36萬人死亡。

Number of Daesh members surrendered to us since yesterday evening has risen to 3000. 3 Yazidi women and 4 children were rescued, too.