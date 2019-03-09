英19歲聖戰新娘遭褫奪國籍「慘上加慘」　幼子出生僅1月夭折

▲貝居姆2月才在難民營產下一子，沒想到不到1個月，男嬰就因健康問題死亡。（圖／路透）



國際中心／綜合外電報導

現年19歲的英國少女貝居姆（Shamima Begum）4年前翹家赴敘利亞投奔極端組織「伊斯蘭國」（IS），並在組織指婚下嫁給荷蘭裔聖戰士丈夫，兩人前後生下三個孩子，但老大與老二出生沒多久後就因健康問題夭折。貝居姆日前產下三子前對外喊話，希望能帶著孩子重返英國生活，但卻遭各國互踢皮球，如今更傳出，出生不到一個月的孩子已經不幸夭折。

根據CNN報導，貝居姆產子前曾公開請求英國政府允許她回國，隨即引發熱議，但是因為身分敏感，貝居姆2月在敘利亞難民營產下男嬰後，便遭到英國政府取消國籍。英國內政部認為，貝居姆有權取得孟加拉的身分，因父母來自孟加拉，且依照1981年的《英國國籍法》（British Nationality Act），如果內政部認定「有利於公共利益」，且該人不會成為無國籍人土，是可以褫奪該人的公民身分。

貝居姆被認為具有孟加拉國的身分，但她表示，自己沒有孟加拉護照，也從未去過該國。貝居姆的荷蘭籍丈夫雅格．瑞迪克（Yago Riedijk）則傳出2週前向敘利亞武裝份子投降，他在接受BBC中東事務記者採訪時稱，他希望貝居姆能夠和他一起回到荷蘭生活。

就在各國紛紛拒絕讓貝居姆母子入境的窘況下，卻傳出貝居姆的男嬰因為健康問題在7日當天已經離開人世。由於當地嚴重缺乏食物、水以及醫療資源，有近百名的兒童因此喪生。貝居姆的兒子7日健康惡化後，馬上被庫爾德紅新月的醫療人員轉送至醫院，然而幾小時後，男嬰仍不治身亡。