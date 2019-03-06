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遭ISIS擄6次、2度逃離聖戰士斬首　幸運男：現在只想要回我的車

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國際中心／綜合報導

來自敘利亞的31歲男子莫薩（Ani Hussein Mosa）曾經被恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）抓為人質高達6次，甚至有2次在斬首前一刻幸運獲救。莫薩表示，對ISIS的抗爭還沒結束，至少，他需要從ISIS手中搶回他的車，「因為我還需要工作。」

▼莫薩（右）6度逃離ISIS魔掌。

談到第1次逃離鬼門關的經驗，莫薩說，當時他被拖進一棟廢棄的建築裡，他與其他3個穿著橘色制服的囚犯跪在一起，劊子手拿著刀立刻割斷其中一人的喉嚨，「當ISIS的人叫我跪下，把刀架在我喉嚨時，我知道我就要死了。」沒想到ISIS卻突然終止行刑，莫薩被帶回拖車上，由一個年僅11歲的男孩負責看守他。

恐懼還未結束，大約一個月過後，莫薩又被ISIS聖戰士帶離拖車，這次劊子手將他們的頭按入沙堆中，準備將他們斬首，當刀子準備從莫薩的脖子落下時，他突然聽到有人大喊，「快跑！」原來是美國與盟軍支持的「敘利亞民主力量」（SDF）突然出現，所有ISIS成員一哄而散，所有人質也朝著SDF的方向跑去。從2018年底開始，SDF已經透過談判救回將近4萬平民。

▲▼敘利亞巴古茲鎮附近的敘利亞民主力量士兵，以及逃離戰火的婦孺。（圖／路透）

▲敘利亞巴古茲鎮附近的敘利亞民主力量士兵。（圖／路透）

莫薩來自保守的穆斯林部落，因此無法認同ISIS的極端作法，因此選擇與「敘利亞民主力量」共同作戰，曾被ISIS俘虜6次，每次都飽受身心折磨。今年1月，他被囚禁在敘利亞東北方的巴格茲（Baghuz），當時共有53個人被關在同一輛拖車裡，車內空氣不流通，地板都堆滿排泄物，ISIS甚至將重病死亡的人，隨便就地掩埋。莫薩說，「隔天他們隨機挑了5名人質，然後把他們帶進一間空房子裡槍斃。」

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關鍵字：ISIS,伊斯蘭國,敘利亞,斬首,人質

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