遭ISIS擄6次、2度逃離聖戰士斬首　幸運男：現在只想要回我的車

國際中心/綜合報導

來自敘利亞的31歲男子莫薩(Ani Hussein Mosa)曾經被恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)抓為人質高達6次,甚至有2次在斬首前一刻幸運獲救。莫薩表示,對ISIS的抗爭還沒結束,至少,他需要從ISIS手中搶回他的車,「因為我還需要工作。」

▼莫薩(右)6度逃離ISIS魔掌。



Isis hostage: ‘I escaped the beheader twice’. A man who survived the besieged insurgency’s brutality in #Baghouz tells @louiseelisabet how captives were being slain as a last desperate tactic https://t.co/VhNT4VpfIK pic.twitter.com/cosyUr0wuw