　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

性奴「斷頭屍」四散在地！IS前領土驚見「亂葬崗」　裡頭全是雅茲迪族女性

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

敘利亞東部近日一處原為伊斯蘭國的領土上，被美國所支持的聯軍發現一處亂葬崗，裡頭有許多遭到恐怖份子斬首的雅茲迪族（Yazidi）奴隸屍體，其中大多數死者為女性；從網路上流傳的圖片可以看出，每具屍體被用布包裹住，四處散落在各地，並且頭部通通不見，模樣十分可怕。

根據外媒報導，由美國所支持的敘利亞民主力量（SDF）約在一周前，於從伊斯蘭國手中收復、位於伊拉克邊境的Baghouz村落中，發現了一處充滿被斬首屍體的亂葬崗，裡頭的屍首被認為是遭到伊斯蘭國處決、屬於雅茲迪克族的女性。

敘利亞民主力量指揮官阿德南（Adnan Afrin）告訴路透社，這個亂葬崗在一周前被發現，並且持續在挖掘當中，目前也在跟各個機構聯繫，以確認遭到屠殺死者的身分。

報導中指出，來自伊拉克的數千名雅茲迪人於2014年時，在越過邊界後遭到伊斯蘭國俘虜並強迫變成性奴；在後來被稱為消滅種族的猛烈襲擊中，有3000多名雅茲迪人被殺害，同時也是美國首次對伊斯蘭國進行空襲的原因。成千上萬名雅茲迪人步行逃離戰區，但許多人仍在4年多後的現在流離失所。

隨著敘利亞民主力量的攻打，目前伊斯蘭國的勢力被逐漸削弱，並且處於失敗的邊緣；總司令馬茲羅姆（Mazloum Kobani）則表示，將在一周內宣布徹底戰勝恐怖組織伊斯蘭國。

ET快訊
別辜負老人家！第一次見女友　老媽砸重本「12隻龍蝦」全下鍋
兒回阿祖家「拿舊照」爸超毛！1.4萬網哭：不是每個父親都能看
台北-大阪只要220元！今晚11點快搶香草「清倉大拍賣」
夫逼婚前守貞！嫩妻蜜月驚見「3.17cm尺寸」崩潰　夫火大要

關鍵字：敘利亞,亞茲迪族,ISIS,伊斯蘭國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「嗯嗯」狂炸整間產房！孕婦生產超失控　收縮一次「屎就噴一次」

碰瓷伯「超慢速」衝刺！車停路邊講電話　司機傻眼看他「趴蓋假摔」

美高中生特調「香草咖啡」　上學喝到掛急診

成立「邪教」洗腦教徒搶孩子！瑜珈老師自稱「耶穌化身」　拐28童變態囚禁

奧運賽前「一夜情」變墊底！女選手生活全毀　還有人找她拍「成人片」

閣樓驚見失蹤330年名畫！　屋主是拿破崙軍官後代...估價高達52億

假日補眠好舒服？　小心變胖罹患糖尿病機率增高

超會畫萌妹！日本女漫畫家西澤本尊曝光　網驚呆：戀愛惹~

性奴「斷頭屍」四散在地！IS前領土驚見「亂葬崗」　裡頭全是雅茲迪族女性

大毒蛛5分鐘獵殺白老鼠「拖進黑暗中」　史上首見雨林補食全記錄

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

閣樓驚見失蹤330年名畫！　屋主是拿破崙軍官後代...估價高達52億

假日補眠好舒服？　小心變胖罹患糖尿病機率增高

超會畫萌妹！日本女漫畫家西澤本尊曝光　網驚呆：戀愛惹~

性奴「斷頭屍」四散在地！IS前領土驚見「亂葬崗」　裡頭全是雅茲迪族女性

大毒蛛5分鐘獵殺白老鼠「拖進黑暗中」　史上首見雨林補食全記錄

川金破局神隱！金正恩今正式訪越　韓媒爆提前返國：明早離開越南

成立「邪教」洗腦教徒搶孩子！瑜珈老師自稱「耶穌化身」　拐28童變態囚禁

美高中生特調「香草咖啡」　上學喝到掛急診

5歲妹突自剪頭髮「Momo叫我做的」！媽驚嚇揭：她已入侵粉紅豬小妹

「或許我們沒準備好」川普談河內協議破局：北韓不想全面無核

挺吳派拱韓出馬？　朱立倫：黨內制度沒有二階段初選

孫女車禍要截肢！嬤淚求觀音「折壽換痊癒」　神明給4字...結局惹淚崩

當Kawasaki忍者400對上30歲老前輩！好騎or戰鬥你選哪一邊

閣樓驚見失蹤330年名畫！　屋主是拿破崙軍官後代...估價高達52億

狗改不了吃屎！毛小孩「想吃便便」4原因...怕你罵牠啦

恭請「林義雄陛下」移居台中火力電廠　蔡正元：解除萬民於危難

洗衣機發出轟隆怪聲！　肥橘貓當「滾輪」努力跑健身中

猿鷹戰／桃猿6局灌5分逆轉　樂天新人王腳傷被抬出場

華聞快遞／家政服務業將建立紅、黑名單制度

新手女兒不會停車！　暖爸接手幫忙...卻突發狂追撞對方

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

國際熱門新聞

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商..

大叔遭綁架餵壯陽藥逼「男男激戰..

美威斯康辛超大車禍　131車連..

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo..

大眼泰妹脫襯衫　E級震撼全彈出

川普爆：北韓有祕密鈾濃縮廠

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開..

孕婦生產超失控　收縮一次「屎就..

「拿走留在我體內東西」遭性侵女..

女兒滾到大貨車底　母一拉逃離死..

即／李勇浩：只要美撤回一部分制..

車位留「超大鵰」！女收3100..

這杯水有古怪　金正恩自備平壤水

印度擊落巴國F16　雙方1天3..

更多熱門

相關新聞

恐遭「百名男子」性侵過　10歲童遭IS強擄懷孕！

ISIS聖戰士有多恐怖？一名雅茲迪族（YAZIDI）女子馬哈迪亞（Mahdya）聲稱，自己與姪女遭到聖戰士帶走後分開，期間她反覆的被販賣，還被關下地下室長達幾個月的時間，並遭受毆打跟強迫結婚；當她再度獲得姪女的消息時，竟驚訝地得知，這個還沒成年的10歲小女孩已經懷孕了！

遭IS虐4年　她帶5歲兒逃亡滿臉淚

白宮計畫在敘利亞留200美軍士兵

埋3500具屍體！　前伊斯蘭國據點發現「最大亂葬崗」

IS新娘遭英褫奪國籍　荷蘭、孟加拉也拒

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

「我懷孕了」牙助18天後開除怒告

李沛旭PO照分手有預兆

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

爸穿入殮衣笑逛兒新房　他掉淚：好想你

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下去

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

夫逼守貞！新婚妻見迷你尺寸　崩潰懂了

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面