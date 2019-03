性奴「斷頭屍」四散在地！IS前領土驚見「亂葬崗」　裡頭全是雅茲迪族女性

Kurdistan 24 TV: SDF discovered another Yazidi mass grave today in Baghouz-Syria. All victims in this mass grave were beheaded by ISIS terrorists. https://t.co/yXNRr4afbr

國際中心/綜合報導

敘利亞東部近日一處原為伊斯蘭國的領土上,被美國所支持的聯軍發現一處亂葬崗,裡頭有許多遭到恐怖份子斬首的雅茲迪族(Yazidi)奴隸屍體,其中大多數死者為女性;從網路上流傳的圖片可以看出,每具屍體被用布包裹住,四處散落在各地,並且頭部通通不見,模樣十分可怕。

根據外媒報導,由美國所支持的敘利亞民主力量(SDF)約在一周前,於從伊斯蘭國手中收復、位於伊拉克邊境的Baghouz村落中,發現了一處充滿被斬首屍體的亂葬崗,裡頭的屍首被認為是遭到伊斯蘭國處決、屬於雅茲迪克族的女性。

敘利亞民主力量指揮官阿德南(Adnan Afrin)告訴路透社,這個亂葬崗在一周前被發現,並且持續在挖掘當中,目前也在跟各個機構聯繫,以確認遭到屠殺死者的身分。

報導中指出,來自伊拉克的數千名雅茲迪人於2014年時,在越過邊界後遭到伊斯蘭國俘虜並強迫變成性奴;在後來被稱為消滅種族的猛烈襲擊中,有3000多名雅茲迪人被殺害,同時也是美國首次對伊斯蘭國進行空襲的原因。成千上萬名雅茲迪人步行逃離戰區,但許多人仍在4年多後的現在流離失所。

隨著敘利亞民主力量的攻打,目前伊斯蘭國的勢力被逐漸削弱,並且處於失敗的邊緣;總司令馬茲羅姆(Mazloum Kobani)則表示,將在一周內宣布徹底戰勝恐怖組織伊斯蘭國。

A Mass Grave Containing Dozens Of Bodies Has Been Discovered By The #SDF In #Baghouz

These Civilians Are Mostly #Yazidi Women That Were Killed By #ISIS

It’s Clear That They Were Slaughtered Not Long Ago pic.twitter.com/rYfDh5h27G