性奴「斷頭屍」四散在地！IS前領土驚見「亂葬崗」　裡頭全是雅茲迪族女性

Kurdistan 24 TV: SDF discovered another Yazidi mass grave today in Baghouz-Syria. All victims in this mass grave were beheaded by ISIS terrorists.

https://t.co/yXNRr4afbr — Yazda (@YazdaOrg) February 28, 2019

國際中心／綜合報導

敘利亞東部近日一處原為伊斯蘭國的領土上，被美國所支持的聯軍發現一處亂葬崗，裡頭有許多遭到恐怖份子斬首的雅茲迪族（Yazidi）奴隸屍體，其中大多數死者為女性；從網路上流傳的圖片可以看出，每具屍體被用布包裹住，四處散落在各地，並且頭部通通不見，模樣十分可怕。

根據外媒報導，由美國所支持的敘利亞民主力量（SDF）約在一周前，於從伊斯蘭國手中收復、位於伊拉克邊境的Baghouz村落中，發現了一處充滿被斬首屍體的亂葬崗，裡頭的屍首被認為是遭到伊斯蘭國處決、屬於雅茲迪克族的女性。

敘利亞民主力量指揮官阿德南（Adnan Afrin）告訴路透社，這個亂葬崗在一周前被發現，並且持續在挖掘當中，目前也在跟各個機構聯繫，以確認遭到屠殺死者的身分。

報導中指出，來自伊拉克的數千名雅茲迪人於2014年時，在越過邊界後遭到伊斯蘭國俘虜並強迫變成性奴；在後來被稱為消滅種族的猛烈襲擊中，有3000多名雅茲迪人被殺害，同時也是美國首次對伊斯蘭國進行空襲的原因。成千上萬名雅茲迪人步行逃離戰區，但許多人仍在4年多後的現在流離失所。

隨著敘利亞民主力量的攻打，目前伊斯蘭國的勢力被逐漸削弱，並且處於失敗的邊緣；總司令馬茲羅姆（Mazloum Kobani）則表示，將在一周內宣布徹底戰勝恐怖組織伊斯蘭國。