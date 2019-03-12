「薔薔」現身豪宅雞尾酒毒趴　「在睡覺跟我無關」警採尿送驗

▲黑澀會美眉「薔薔」再度捲入涉毒趴疑雲。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌再爆身涉毒趴疑雲！台北市警局刑大偵五隊日前接獲線報，指稱北市中山區大直某豪宅內經常有男女出沒吸毒，北檢檢察官11日晚間指揮內湖分局、刑大偵五隊持搜索票上門查緝，發現黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與男友等共有12名男女，警在屋內搜出K他命、大麻等毒品。但林嘉凌到案後否認吸毒，堅稱當時「在休息、不清楚其他人在幹嗎？」警方採集薔薔尿液送驗釐清是否涉毒。檢方訊後將林嘉凌請回。

▲黑澀會美眉薔薔在臉書發文表示又出大事了。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方表示：這已是黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌第4次涉入毒品案被帶到警局，警方查出她在2015年與3名友人到某摩鐵開趴遭警方臨檢查獲。藝人林嘉凌作風相當具有爭議，平常在臉書不吝大秀火辣身材。

之前有媒體報導：「薔薔」林嘉凌不僅曾在臉書影片自抖露心聲：「我現在吃搖頭丸要吃到6顆一個晚上！」也曾在臉書PO文自述：「周末又口吐白沫消失了2天！」她發文風格嗆辣百無禁忌！疑似形容自己吸毒取樂的私密體驗也毫不避諱。

而黑澀會美眉「薔薔」父親林茂樹也大有來頭，不僅是福利汽車的董事長、林父還因遭中華地政士事務所涉嫌騙屋詐貸，檢警破案後林女曾同陪父親，到士林地檢署召開說明會踢爆詐騙集團。

台北市警方表示：警方日前接獲線報，指大直一處豪宅出入份子複雜、時常吵鬧，偵五隊報請檢察官指揮後，12日晚間申請搜索票上門查緝，在屋內逮捕12人，並查獲大麻、K他命等毒品，檢方訊後將11人交保，僅薔薔1人被請回。對此薔薔向警表示：她是朋友找她過去，當時她在睡覺，「發生什麼事情也跟我沒有關係。」