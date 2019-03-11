韓國5G已商轉台灣不能輸！立院加速《電信管理法草案》審查



▲立法院交通委員會11日審查《電信管理法草案》，NCC主委詹婷怡(前排左2)、副主委翁柏宗(前排左1) 與立委進行協商（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導

立法院11日快馬加鞭進行《電信管理法草案》逐條審查，該法總計95條條文，已逐條通過82條，尚有13條有爭議條文，將在14日再行討論。



《電信管理法草案》是因應數位匯流時代來臨的匯流五法之一，該法實施後將取代現行《電信法》，也與即將來臨的行動通訊5G世代應用發展息息相關，因而受到高度關注，提到立院的不同草案版本多達11個。交通委員會召委李昆澤表示，韓國5G已商轉，台灣要到明年才進行首波釋照，台灣必須加快腳步。





▲立法院3月11日審查《電信管理法草案》主席李昆澤委員（圖／記者陳世昌攝）



11日的議程，在李昆澤、葉宜津、陳明文等人與NCC溝通協調下，議事進展快速，多數條文均按行政院版本，或以行政院版條文增修通過。僅部份涉及電信用戶設備權責、電信工程人員規範 、公眾電信網路資通安全、建築物電信設備、無線電頻率使用費等條文因仍具爭議而保留，待進行更多討論與協商。



《電信管理法草案》通過實施後，電信業者由現行《電信法》特許制及許可制，改採登記制。也不再要求提供電信服務的業者自建網路，業者可自主要不要自建網路，或向擁有基礎網路的業者租用。如果是推出公眾電信服務，需送營運計畫，將自建或租來的網路提送審驗。



以目前許多民眾常用的LINE通話，雖已屬電信服務範圍，但卻不受現行《電信法》管理，也只能網內通話，無法與一般手機連線通話，但《電信管理法》實施後，LINE可以登記為電信業者，申請連接其他電信業者，獲准後就可以用LINE與一般手機通話。

