從小夢想買勞力士！他賺到上億財產後　「2原因」不買了

圖文／鏡週刊

一手創立台灣最大的塗裝木皮板廠，科定企業董事長曹憲章出身雲林二崙，國小畢業後才舉家北上搬到新莊，幼時父親在濁水溪河床上務農，一家6口生活相當艱苦。

「以前下課要替西瓜澆水，半夜濁水溪淹大水，還要趕快去溪邊拔花生。」曹憲章回憶：「我常在想，為什麼我們家也有種稻，卻永遠只能吃番薯？後來我才知道，因為太窮了，稻米還沒收成就抵押給中盤換錢。以現在角度來看，那都是高利貸，所以種田想要有很好的生活，很不簡單。」

曹憲章上面還有兩位哥哥，他自復興高中畢業後，也跟隨哥哥的腳步，在大哥開設的裝潢公司擔任學徒。因為小時候家裡窮，曹憲章自嘲心臟很小，要是欠人家錢，他晚上就睡不著。

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他打趣地說：「我們家沒什麼錢，我又是比較有壓力、不是樂天派的人。那時候看人家戴「摟雷」（勞力士），我都很羨慕。一直在想，要賺多久才有辦法戴摟雷啊？」

不過，去年11月科定順利掛牌上市，他仍不戴錶，也不太用高檔奢侈品。我忍不住問他，上市公司老闆總可以買摟雷了吧？「唉，有手機我就沒有戴錶了。」曹憲章有些不好意思地笑說：「買錶我嫌太重，戴在手上又怕撞到。」



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