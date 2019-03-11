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命理師煎吳郭魚「翹尾巴」兩次事後發生空難　巧合到令人發毛

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▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲命理師徐英忠不時應邀到各種活動場合，免費替民眾算命。 

記者陳崑福／屏東報導

開餐廳兼免費算命的命理師徐英忠9日煎兩尾吳郭魚時出現翹尾現象，由於1年多前，他以相同鍋子煎吳郭魚時也出現這種情況，兩天後就發生名導演齊柏林墜機事件，這次又出現衣索比亞空難，非常巧合，讓他想到都發毛。

▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼徐英忠煎吳郭魚翹毛巴。

▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

對此現象，屏東縣東港洪姓漁販說，「大驚小怪啦！」對消費者來說，魚貨新鮮，下鍋油煎，就豎起來，造成翹尾，沒有必要做如此聯想。

命理師徐英忠在算命界有一定名氣，不時應邀在活動中免費替民眾算命，目前在屏東縣長治鄉香揚村潭頭路經營一家麵店，販售鴨麵及飯菜，標榜吃麵飯免費算命，吸引不少民眾前往品嘗，並請他算命。

▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼民眾排隊請徐英忠算命與民眾致贈「一秒神算」匾額。    

▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

徐英忠說，他經常幫人測字算命，基於職業病敏感，對一些不尋常的徵兆特別敏感；2017年6月初，他煎3條吳郭魚，發生翹尾巴情事，由於第1次看到這種現象，讓印象特別深刻，沒想到2天後就發生齊柏林墜機空難，當時他並沒有特別的聯想。

▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼徐英忠應媒體邀約堪察行政院長蘇貞昌祖墳。與他開設的麵飯小吃店。

▲▼命理師徐英忠煎吳郭魚。（圖／記者陳崑福翻攝）

他表示，9日上午一如往常煎魚備菜，同一個平底鍋出現第2次吳郭魚翹尾的現象，讓他與上一次煎魚翹尾後發生的墜機事件產生聯想，晚間空閒時便將上午拍下的煎魚翹尾畫面傳給朋友分享，並留言說，心理有不好的預感，擔心又會生空難或其他天災，沒想到隔天衣索比亞就發生客機墜毀，奪走157條性命，巧合到讓他吃驚。

徐英忠說，其實他不常煎吳郭魚，但兩次煎後出現翹尾現象，不久，都發生意外，讓他考慮往後「不要再買吳郭魚來煎了」。

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關鍵字：徐英忠,吳郭魚,空難,翹尾巴

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