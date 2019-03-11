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【英語多益通】票房破億！「驚奇」隊長英文怎麼說？

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▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲ 《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

文／李海碩

驚奇隊長（Captain Marvel）近期於全球熱映，自上周在台上映，全台票房已經突破1.46億！就讓我們透過這位史上最強的漫威超級英雄，來學習一些驚奇英文吧！

Captain 領導人

請繼續往下閱讀...

captain原本的意思是船長，由於以前有許多航海家／船長會帶領船員探索世界，所以船長自然就引申成了領導人的意思。在軍隊中，captain的意思是上尉，用在運動隊伍中則有隊長之意。而在日常生活中，captain則最常做為機長使用。

另外，航海與航空有許多詞彙都是通用的，例如port（海港）變為airport（空港、機場）。機組人員與船務人員都稱之為crew，而船艙與機艙則都稱為cabin。

captain在多益測驗最常出現的情境，就是機長對乘客說話的時候，分別是飛機準備起飛前，飛機穩定飛行時、準備降落時和有亂流來襲的時候。

以下為機長在飛機上廣播的例句：

Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
（各位先生女士早安，這是機長報告。）

We are currently cruising at an altitude of 35,000 feet at the speed of 500 miles per hour.
（我們目前正在三萬五千英尺的高度以每小時五百英里的速度巡航。）
※altitude是高度的意思，cruise則是巡航，也就是用穩定的速度飛行

The cabin crew will be coming around in about twenty minutes to offer you snack and beverage.
（機艙成員將會在20分鐘左右來到，並提供您零食與飲料。）

在多益測驗中，請特別注意地點、時間、或特殊的天氣或飛行狀況，這些通常會是考題的重點。

Marvel 感到驚奇

marvel的意思為感到驚奇，而要有marvel的感覺，則需要兩個關鍵條件，那就是wonder（奇妙）與astonishment（驚異）。而對於所有marvel中所出現的英雄，驚奇異事當然是接連不斷的。

不管是動詞或名詞，marvel在日常生活中都有常用用法，名詞的意思是「奇異的事物」，多益測驗中則有marvels of technology（科技的新創事物）的用法。

Taj Mahal is definite the marvel of Indian architecture.
（泰姬瑪哈陵絕對可謂是印度建築的驚奇之作。）

在動詞的使用上，則衍伸成為驚嘆、讚嘆。請特別注意動詞需要加上介詞at。

We marvel at the groundbreaking discoveries of new remedies.
（我們讚嘆於新療法破天荒的發現。）

電影經典台詞

1. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it.
（我不打算打你的這場戰爭，我打算終結它。）

這句話所使用的是英文中很常見的縮寫gonna，以下列出日常生活中很容易聽見的用法。

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲多益更新題型後為求與日常生活更貼近，會開始出現以上的用法。

看完上方的表格，讀者會發現這些用法都很口語，句子也都很短。這些用法最可能出現在多益第二大題的聽力測驗中，通常會在簡短回答的回應中出現。此外，這些用法在英語歌詞中也很常見，但請不要在寫作或正式書信中使用這樣的語言，因為這些用法都不夠正式。

2. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this.
（我一直有這些記憶。在我過去的某項事物就是這一切的關鍵／解決方案。）

上述的台詞中最重要的是key to的用法，key有鑰匙和關鍵的意思，最重要的用法是key to後方需要加上名詞。

The key to solving any problem is to first recognize it.
（解決一個問題的關鍵是要首先認知到這個問題。）

若是動詞則需要使用Ving作為動名詞。請記得避免看到to後，馬上啟動不定詞模式而誤用了to +原型動詞。

3. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. It never occurred to me that one might come from above.
（戰爭是個全球共同的語言。當我看見叛變的士兵，我一定認得出來。我只是沒想過竟然會從上面跑下來。）

台詞中的occur to sb意思為（某人）想到，（想法或主意）出現在（某人）頭腦中；配上虛主詞it的意思就是忽然想到。

It occurs to me that I have another paper due tomorrow!
（我忽然想到了明天我還有份作業到期！）

多益模擬試題：

1. Diligence is the key to __________ most skills.
(A) master
(B) be mastered
(C) mastering
(D) masters

2. The __________ of modern technology are what often make us wonder what future may become.
(A) marvelous
(B) marvels
(C) marveling
(D) marveled

解析：

1. 正解為(C)。題意為「勤奮為精通大多技巧的關鍵。」key to做為關鍵解釋時，後方需要加上名詞或是動名詞，故唯一可選答案僅有(C) mastering。

2. 正解為(B)。題意為「當代科技的新奇常讓我們好奇未來會變成什麼樣子。」空格在The之後，of之前，表示答案需要使用名詞。(A) marvelous為形容詞，(D) marveled為過去分詞，兩者去除後剩下選項(B)和(C)。(C) marveling雖然可以做為名詞，但此處答案不適合動詞名詞化，且Ving應該視為單數，與後方be動詞are不相容，故應選答案為(B) marvels。

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關鍵字：多益,TOEIC,漫威,驚奇隊長,英文學習,英雄,Marvel

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