「草草戲劇節」　嘉義地區最大型民間自辦國際藝術節

▲▼ 草草戲劇節邁入第11年，走入社區、學校並接受新住民，成為嘉義當地大型藝文活動 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁日前在台灣文創發展基金會董事長王榮文、吳靜吉博士以及文化觀光局長許有仁陪同下前往嘉義縣表演藝術中心，力挺為期兩周草草戲劇節。加入新移民、學校、社區等參與的草草戲劇節，不僅增添人文風味，也更貼近生活，讓參與的民眾都能看見藝術與生活的好。

今年草草戲劇節為期2週包含劇場演出、戶外演出、藝術美學市集、街頭演唱、獨立影展等豐富多元的活動內容，以充滿動能的《跑》作為策展主題，深受嘉義在地民眾與團體的支持，從單純的高中社團戲劇聯演，逐漸拓展為六大主題的大型藝術節慶，包含青少年劇場、市集、影展、移動的主舞台、講堂與開唱。在民眾愛護下孕育了這群人、這個團體，進而創造了草草，也成為嘉義地區最大型的民間自辦國際藝術節，是年輕人體驗團隊合作、拓展視野的交流平台，阮劇團期許草草因為嘉義而獨一無二，嘉義也因為草草而被世界看見。

翁章梁表示，嘉義縣長期缺乏大型國際藝術節的活動，很高興看到草草戲劇節邁入第11年，一群人共同努力做一件事是值得鼓勵的，這裡不僅聚集許多世界藝術愛好者，也持續深入挖掘、參與嘉義在地的人文藝術，未來縣府將會大力支持相關的藝文活動。

阮劇團團長汪兆謙指出，草草戲劇節這幾天的當日入園人數最高達2300人，相較上屆增加2成左右，期望可以活動入園總人數可以突破12000人。

草草戲劇節大多數的展演活動，都在戶外園區的草地上舉行，兩週共計120攤生活美學市集、50組國內外表演團隊演出、9部18場電影、8場文化講座以及7場青少年劇場演出。