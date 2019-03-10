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陸首批「小龍蝦學院」學生沒畢業就有工作上門　月薪高達22萬

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▲小龍蝦在本屆世界盃一躍而起成為「宵夜網紅」 。（圖／記者魏有德攝）

▲小龍蝦為大陸地區「宵夜網紅」 。（圖／記者魏有德攝）

大陸中心／綜合報導

大陸愛吃小龍蝦，進而發展出專業培訓大學。潛江一所高職院校中，有個「小龍蝦學院」，專門培養小龍蝦相關技能人才，2019年將誕生第一批專業養殖人才投入市場。全國人大代表、潛江市市長龔定榮指出，首批「小龍蝦學院」的學生即將畢業，在校生還沒畢業時，就被業界「預定一空」；且有三年工作經驗後，這些專業人才月薪大約落在新台幣13萬至22萬新台幣。

根據《北京青年報》報導，「小龍蝦學院」於2017年第一次引起關注，江漢藝術職業學校開設了小龍蝦相關的市場營銷、烹飪工藝與營養、餐飲管理三個專業，並納入統招，使的飲食文化學院爆紅。

▲小龍蝦「數大便是美」，拍出來的照片透過社交平台發送，容易在朋友間引起共鳴 。（圖／記者魏有德攝）

▲料理小龍蝦的過程 。（圖／記者魏有德攝）

龔定榮指出，2019年會繼續擴大小龍蝦學院的招生規模，並擴充專業技能培養，「小龍蝦學院是個實實在在的飲食文化學院，培養的人才也是實實在在的人才。它是在產業發展基礎上應運而生的一個學院」。

龔定榮還給出了一組數據，據不完全統計，潛江小龍蝦產業的就業人數為13萬至15萬，占當地勞動人口的一半以上。除了學歷教育，「小龍蝦學院」三年來對6000多人進行短期培訓，培訓3個月或半年的人才進入市場後很搶手，一般年薪都在12萬人民幣；有三年工作經驗的廚師，每個月都可達到3萬元至5萬人民幣的薪資待遇（約新台幣13萬至22萬元），「小龍蝦學院的學生沒有不能就業的，就業的沒有低收入的」。

龔定榮說，「小龍蝦學院」聘請長江水科所的院士，主要指導教材編撰，此外還有60名教師組成的教學隊伍，包括產業領域從實踐到理論經驗豐富的專家、國內知名烹飪大師等皆來授課。

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關鍵字：小龍蝦,小龍蝦學院,養殖,潛江市,龔定榮,2019兩會,2019政協,2019人大

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