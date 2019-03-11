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蕭敬騰穿三支小豬超喜氣、Jolln火辣露肩　明星機場穿搭總整理

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2019秋冬四大時裝周秀程開始，各國明星、KOL、品牌也準備出發迎接時尚盛事，繼紐約、倫敦之後，下一個城市輪到米蘭，這次的米蘭時裝周有哪些明星會出席？記得鎖定VOGUE TAIWAN。
在看時裝周之前，我們先來看看準備前往米蘭時裝周的各大明星機場穿搭吧。

蕭敬騰

特別穿上GUCCI豬年限量版的三隻小豬外套，除了潮，更多了年輕活力，休閒與舒適兼具。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

蔡依林

呸姊蔡依林超火辣的機場穿搭讓大家眼睛一亮，尤其黃色的寶格麗包包為造型畫龍點睛，再搭配Giuseppe Zanotti高跟踝靴氣勢立刻顯現。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

張鈞甯

張鈞甯機場裝扮不走運動裝，而是以Ferragamo春夏系列工裝搭配踝靴與大包，再戴上金絲邊框墨鏡，帥氣又斯文，展現不同樣貌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

賈靜雯

首次來米蘭時裝周，賈靜雯穿上MONCLER LOVE系列運動外套，搭配運動帽與牛仔褲，簡約居家風格相當日常。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Yoyo Su , Anny Ting | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：2019秋冬米蘭時裝週,蔡依林,蕭敬騰,張鈞甯,賈靜雯

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