批柯文哲心不在北市　游淑慧：變心的男人又何必求婚？

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者劉亮亨攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府9日舉行的首長領航共識營，市長柯文哲也出席並發表致詞，他提到去參加以色列舉辦的全球市長會議有很多人後來都成為總統、首相。對此，國民黨台北市議員游淑慧酸「既然心不在北市，何必多耽誤彼此呢？」、「變心的男人，又何必求婚？」

游淑慧10日在臉書發文表示，柯文哲真是如神一般的存在，參加一個會議也可以這樣「自我鍍金」，人家是洗學歷、他是洗經歷？她質疑，「參加過以色列全球市長會議的人一堆當總統？」可以請教有哪幾位嗎？請列舉。她更直指柯文哲「既然心不在北市，何必多擔誤彼此呢？」、「變心的男人，又何必求婚？」

游淑慧說，她沒聽過這種總統命，參加什麼會議就比較會成為總統，而全球市長沒有5000，也有3000位，以色列的全球市長會議名稱為全球，不過今年是25位參加。

她舉出各國今年參加的城市包括美國比佛利山市等，而過去台灣有參加的有：台東縣長黃健廷、台中連任失敗的林佳龍、市長沒做完就當院長，跌落雲端的賴神，這些市長沒有一個參加會議後，回國就自吹自擂、誇大會議及自我的重要性。

游淑慧說，談什麼都能置入暗示自己將出軌落跑的訊息，「去年不是就呼籲您有魄力些，乾脆就去直攻大位。」